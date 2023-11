Tranh ao hoa súng đạt mức 74 triệu USD

“Water Lily Pond” (Ao hoa súng) của danh họa Pháp Claude Monet được bán với giá 74 triệu USD.

Theo The Value, mức giá bao gồm thuế phí, tại phiên đấu do hãng Christie’s New York tổ chức, hôm 10/11. Bức sơn dầu được sáng tác khoảng năm 1917 đến 1919, kích thước 100x200 cm. Khi Claude Monet (1840-1926) qua đời, Michel Monet - con trai của ông và người vợ đầu tiên - thừa kế tác phẩm, sau đó tranh qua tay một vài nhà sưu tầm. Khoảng 100 năm qua, bức tranh chưa từng được triển lãm hay xuất hiện công khai trên thị trường.

Bức “Water Lily Pond”. Ảnh: The Value

Hoa súng xuất hiện nhiều trong tác phẩm của Claude Monet giai đoạn cuối đời, với hơn 200 bức. Danh họa từng nói quan sát ao ở mỗi mùa, mỗi thời điểm khác nhau trong ngày để hiểu về sự biến hóa của mặt nước dưới tác động của ánh sáng, khi đám mây bay qua, khi có gió, trời sắp mưa...

Ao hoa súng nằm trong khuôn viên căn nhà của Claude Monet tại Giverny, Pháp. Họa sĩ trồng quanh ao các loại cây như đỗ quyên, táo Nhật Bản, anh đào. Khu vườn xinh đẹp trở thành “thế giới riêng biệt” của Claude Monet, là chủ đề trong hàng loạt tác phẩm của ông.

Một phần bức “Water Lily Pond”. Ảnh: The Value

Tranh của Claude Monet phần lớn đắt giá, năm 2018, một bức hoa súng được Christie’s gõ búa ở mức gần 85 triệu USD. Kỷ lục bức tranh cao giá nhất của Claude Monet thuộc về Meules , được tỷ phú người Đức Hasso Plattner mua với giá 110 triệu USD.

Claude Monet sinh năm 1840 tại Paris, Pháp, là con thứ trong một gia đình làm kinh doanh. Thời niên thiếu, Monet vẽ biếm họa, rồi trở thành học trò của danh họa Eugéne Boudin. Monet là họa sĩ tiên phong sáng lập trường phái Ấn tượng Pháp. Trong 86 năm, Monet sáng tác 2.000 bức họa, trong đó có nhiều tác phẩm được thực hiện ngay trong vườn nhà. Năm 1912, Monet bị đục thủy tinh thể, sức khỏe suy yếu nhưng vẫn nỗ lực sáng tác. Họa sĩ qua đời năm 1926 vì bệnh ung thư phổi.

Theo VNE