Hơn 1.200 lượt khách du xuân ở chùa Hương Tích trong 3 ngày tết

Theo thống kê của BQL Khu du lịch chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh), từ ngày 29 đến mồng 2 tết, có hơn 1.200 lượt khách đến chùa du xuân. Công tác an ninh trật tự, phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc.

Dịp nghỉ tết, nhiều người dân lên chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) để du xuân đầu năm...

Bạn Lê Quý (nữ) cùng nhóm bạn ở huyện Vũ Quang và Đức Thọ tranh thủ dịp tết tìm về chùa Hương Tích tham quan, cầu tài lộc.

Với nhiều người, đi lễ chùa là để được hòa mình vào sự thanh tịnh, hướng về những điều tốt đẹp, cầu mong bình an cho gia đình, người thân.

Các quầy hàng bán đồ lưu niệm khá đông khách.

Bạn Phạm Đặng Thái Bảo (18 tuổi) vui vẻ khoe chữ vừa xin của “ông đồ”.

Du khách đến chùa Hương Tích đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19. Trong ảnh: Du khách chủ động quét mã QR.

Lực lượng Công an xã Thiên Lộc và Công an huyện Can Lộc tham gia hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự và nhắc nhở du khách nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Các chủ thuyền trang bị áo phao, chở đúng số lượng người quy định để đảm bảo an toàn.

Dịch vụ cáp treo hoạt động liên tục để phục vụ du khách đến tham quan.

Theo Ban Quản lý Khu di tích chùa Hương Tích, từ ngày 29 tết đến sáng mồng 2 tết, có gần 1.200 lượt khách đến chùa du xuân đầu năm mới.

Ngọc Thắng