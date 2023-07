Thăm am thờ 6 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong giữa đại ngàn Hương Khê

6 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong thờ ở am gồm: 1. Trần Thị Đàm, sinh năm 1954, quê quán: xã Thuận Lộc, Can Lộc, nay là xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh. 2. Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1955, quê quán: xã An Lộc, Can Lộc, nay là xã Bình An, huyện Lộc Hà. 3. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1952, quê quán: thị trấn Nghèn, Can Lộc. 4. Đào Thị Hương, sinh năm 1954, quên quán: xã Hòa Hải, Hương Khê, 5. Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1952, quê quán: xã Tiến Lộc, nay là thị trấn Nghèn, Can Lộc. 6. Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1952, quê quán: xã Thanh Lộc, Can Lộc.