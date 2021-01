Hé lộ khẩu súng ngắn siêu chính xác của Nga

Sau khi Nga vấp phải lệnh trừng phạt của phương Tây từ năm 2014 và lệnh cấm nhập đối với súng ngắn CZ và Glock của châu Âu, các nhà sản xuất vũ khí của Nga đã tạo ra khẩu súng ngắn có độ chính xác và tốc độ cao nhất cho đến nay – khẩu PE-10.

Khẩu súng ngắn Nga PE-10 (viết theo chữ Latin). Ảnh: Kalashnikov.ru.

Nhà phân tích quân sự Dmitry Safonov nói với Russia Beyond: “Vũ khí này được thiết kế để bắn trong nhà. Súng không thích hợp cho quân đội do sau khi chạy qua địa hình nông thôn, phải bơi qua nước hoặc lội bùn, súng không vận hành được nữa. Quân đội cần vũ khí có độ tin cậy kiểu AK để chịu được nhiệt độ từ âm 40 độ C đến dương 40 độ C và hoạt động được trong điều kiện nhiệt đới, thậm chí sa mạc”.

Theo giải thích của Safonov, tất cả các linh kiện và cơ cấu bên trong PE-10 đều rất tinh tế.

Chẳng hạn, cò súng này nhạy ngang với cò của súng tỉa có độ chính xác cao. Chuyên gia Safonov nói: “Cò súng này ngắn, mềm, chỉ cần lực kéo không quá 1,5kgf. Điều này làm tăng tốc độ bắn nhưng sẽ tác động mạnh vào độ tin cậy của súng trong môi trường tác chiến”.

PE-10 là súng ngắn Nga đầu tiên được thiết kế cho loại đạn mạnh US .40 Smith&Wesson (cỡ 10x21 mm) – loại đạn tương đối không tiêu chuẩn đối với các vũ khí Nga.

Xét về độ chính xác, PE-10 cạnh tranh với cả súng bắn tỉa.

Safonov bổ sung thêm: “Những người thử nghiệm súng cho hay, khi bắn bằng tay ở cự ly 10m, các đạn lồng vào vị trí của nhau 3mm khi chạm mục tiêu. Những người chế ra súng này tuyên bố, ngay cả xả thủ kém cũng có thể bắn trúng mục tiêu có diện tích 4x3cm ở cự ly 50m”.

Ngoài ra súng này còn có một khóa an toàn kiểu pedal có thể chỉnh bằng ngón cái trên tay không bắn súng, có vai trò giữ súng cho chắc.

Về mặt kỹ thuật, súng có thể bắn được khoảng 50.000 phát, tức là gấp vài lần khẩu súng trường lục quân Yarygin./.

Theo VOV