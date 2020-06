Mỹ nghiên cứu robot đào đường hầm chiến thuật

Mỹ đang phát triển công nghệ và thiết bị mới có thể nhanh chóng tạo các đường hầm chiến thuật nhằm tiếp tế và hỗ trợ các phân đội chiến đấu.

Trong một thời gian dài, quân đội Mỹ đã hoàn thiện các công nghệ phát hiện và phá hủy các đường hầm trong cuộc chiến chống lại các hoạt động du kích.

Bây giờ, chính quân đội Mỹ quyết định học đối phương - “đi ngầm” trong lòng đất với chương trình mang tên “Underminer” do Cơ quan quản lý các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến Mỹ (The Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) phụ trách, nhằm tạo mạng lưới đường hầm chiến thuật giúp đảm bảo cần một cách an toàn cho các đơn vị quân đội trong trường hợp cần thiết.

Dự án của DARPA mang tính lưỡng dụng. Nguồn: tweaktown.com

Trong khuôn khổ chương trình, với tổng chi phí ít nhất là 11 triệu USD, ba nhóm nghiên cứu đã được chọn để phát triển công nghệ. Theo đó, hai nhóm từ Trung tâm nghiên cứu của General Electric (GE) và Trường khai thác mỏ Colorado sẽ phát triển một tổ hợp giải pháp công nghệ hoàn chỉnh cho Underminer. Nhóm thứ ba từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia sẽ điều tra các khả năng tích hợp công nghệ để xác định các hạn chế và các vấn đề mà công nghệ hiện có đang gặp phải.

Các lĩnh vực chính được quan tâm là đường hầm, kỹ thuật khoan và nghiên cứu các chi tiết cụ thể của hoạt động đường hầm. Công nghệ Underminer sẽ kết hợp các thành tựu tiên tiến trong lĩnh vực khoan ngang, công nghệ khoan đào mương và sẽ sử dụng kỹ thuật robot tiềm năng, dự kiến tốc độ khoan sẽ tăng lên 20 lần. Nhiệm vụ chính là tạo ra các giải pháp đảm bảo khả năng có thể nhanh chóng và liên tục tạo ra các nhánh đường ngầm.

Các đường hầm được DAPRA đề cập không phải là các đường hầm Iran hay Bắc Triều Tiên, vốn là những công trình kiến trúc quy mô lớn, mà là các đường hầm được sử dụng bởi du kích Việt Nam; những đường hầm cần được tạo ra càng nhanh càng tốt, trên thực địa, để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đang chiến đấu, liên quan đến việc cung cấp nhanh chóng đạn dược, hoạt động cứu hộ và các nhiệm vụ khác. DARPA cũng đang nghiêm túc xem xét áp dụng các công nghệ mới để tạo ra một bước đột phá trong phát triển hệ thống các cơ sở hạ tầng dân sự ngầm.

Mô phỏng hoạt động của công nghệ Underminer. Nguồn: popularmechanics

GE đã nhận được khoản kinh phí 2,5 triệu USD từ DARPA cho Chương trình Underminer để chứng minh tính khả thi của việc xây dựng nhanh chóng các mạng lưới đường hầm chiến thuật. Robot GE sử dụng công nghệ phỏng sinh học, bắt chước con giun đất không chỉ về hình thức, mà cả chức năng. Thiên nhiên đã có hàng tỷ năm để phát triển các quá trình với hiệu quả cao, bao gồm cả đào đường hầm trong lòng đất. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sẽ nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng bắt chước tự nhiên hơn là sáng tạo ... giun đất mới.

Giun robot sử dụng quy trình tương tự cách rễ cây từ từ lách trong đất về phía trước, xâm nhập vào thớ đất được nén chặt và đá mềm sau đó tạo áp lực cao thông qua sự phát triển của mô. Con giun robot di chuyển trong đất về phía trước rồi tạo ra áp lực bằng cách trương phồng cơ bắp của nó. Con robot sẽ cần một số dạng hệ thống dẫn đường quán tính có thể đọc tọa độ GPS giữa hai vị trí xuất phát và đích đến trên mặt đất, tối ưu hóa bằng một tuyến đường ngầm và bám sát tuyến đường đó bất chấp mọi trở ngại trên đường đi.

Mục tiêu trong giai đoạn 15 tháng đầu của GE là phát triển một robot mô hình có thể đào với tốc độ 10cm (3,93 inch) mỗi giây và đào một đường hầm 500 mét (1.640 feet) có đường kính 10cm. Con robot thật cho quân đội Mỹ sẽ lớn hơn đáng kể, có khả năng đào đường hầm rộng để có thể di chuyển một lượng vật tư lớn.

Theo VOV