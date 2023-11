“Sát thủ” tàng hình B21 Raider của Mỹ cất cánh

Theo CBS News, B-21 Raider đã cất cánh ở thành phố Palmdale, bang California, nơi loại máy bay này đang được tập đoàn sản xuất vũ khí Northrop Grumman thử nghiệm và phát triển.

Người phát ngôn không quân Mỹ Ann Stefanek cho biết: “B-21 Raider đã hạ cánh an toàn. Máy bay đang trong quá trình bay thử nghiệm. Đây là một bước quan trọng trong nỗ lực nhằm cung cấp cho máy bay khả năng tấn công tầm xa, khả năng sống sót cao để ngăn chặn các cuộc tấn công chiến lược”.

B-21 Raider là máy bay ném bom mới đầu tiên của Mỹ trong hơn 30 năm. Hầu hết mọi khía cạnh của chương trình phát triển B-21 Raider đều được giữ bí mật. Cả Northrop Grumman và không quân Mỹ đều cố gắng bảo vệ các chi tiết của chương trình nhằm ngăn chặn các đối thủ tìm cách tiếp cận công nghệ vũ khí và chế tạo một phiên bản tương tự.

Hồi tháng 12-2022, B-21 Raider chính thức được trình làng sau nhiều năm bí mật phát triển. Theo AP, sự kiện ra mắt B-21 Raider diễn ra tại nhà máy 42 của không quân Mỹ ở Palmdale được kiểm soát chặt chẽ. Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, không có máy bay ném bom nào sánh kịp với B-21 Raider về tầm bắn. Máy bay này không cần phải hiện diện tại chiến trường và không cần hỗ trợ nhưng vẫn khiến bất kỳ mục tiêu nào gặp rủi ro. Các radar của hệ thống phòng không tiên tiến sẽ khó phát hiện được B-21 Raider.

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider. Ảnh: U.S. Air Force

“50 năm tiến bộ trong công nghệ tàng hình đã được đưa vào chiếc máy bay này. Ngay cả những hệ thống phòng không hiện đại nhất cũng sẽ gặp khó khăn trong việc phát hiện B-21 trên bầu trời”, ông Austin nhấn mạnh. Về phần mình, bà Kathy J.Warden, Giám đốc điều hành của Northrop Grumman cho biết, dù B-21 Raider có thể có vẻ ngoài giống với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit nhưng bên trong hoàn toàn khác biệt.

Cách thức hoạt động của B-21 Raider cực kỳ tiên tiến so với B-2 Spirit bởi công nghệ đã phát triển rất nhiều so với thời điểm chế tạo B-2 Spirit. Theo một số nhà phân tích quốc phòng, những tiến bộ khác ở B-21 Raider có thể bao gồm các cách thức mới để kiểm soát bức xạ điện tử, giúp máy bay ném bom có thể đánh lừa radar đối phương và ngụy trang thành một vật thể khác, đồng thời sử dụng các công nghệ động cơ đẩy mới. B-21 Raider nhỏ hơn một chút so với B-2 Spirit để tăng phạm vi hoạt động.

Theo Northrop Grumman và không quân Mỹ, B-21 Raider được phát triển tương đối nhanh chóng. Máy bay ném bom tàng hình này cần 7 năm để ra mắt trong khi các chương trình máy bay chiến đấu và tàu chiến mới khác cần tới hàng thập kỷ. Hiện có 6 chiếc B-21 Raider được sản xuất. Mỗi chiếc B-21 Raider dự kiến sẽ mất hơn 700 triệu USD để sản xuất theo thời giá năm 2023.

Không quân Mỹ có kế hoạch đặt hàng 100 chiếc B-21 Raider có thể triển khai vũ khí hạt nhân hoặc bom thông thường cũng như có thể sử dụng được khi có hoặc không có phi hành đoàn nhằm thay thế các máy bay ném bom B-1B Lancer và B-2 Spirit đã cũ. Những chiếc B-21 Raider hoạt động đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai đến Căn cứ không quân Ellsworth, bang South Dakota. Hoạt động bảo trì sẽ được tiến hành tại Căn cứ không quân Tinker, bang Oklahoma.

B-21 Raider được coi là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm hiện đại hóa 3 thành phần của bộ ba hạt nhân, bao gồm tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ hầm chứa, đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược mang theo vũ khí hạt nhân.

Theo Báo QĐND