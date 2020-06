5 tháng đầu năm, Hà Tĩnh có 20 trẻ bị đuối nước, tử vong

Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 20 trẻ tử vong do đuối nước, trong đó khoảng 80% là vị thành niên.

Trưa ngày 30/5, tại thôn Trường An (Hồng Lộc, Lộc Hà), tiếng kêu xé lòng của chị Dương T. Ng đã phá tan giấc nghỉ trưa của làng quê yên tĩnh. Bà con làng xóm nhận được hung tin, con trai chị, em Mai V. C (17 tuổi) đã qua đời do tai nạn đuối nước ở con đập gần nhà.

Chị Ng và chồng đau đớn vật vã, ngất lịm trước thi thể cậu con trai khỏe mạnh, hiền lành. Trước đó chừng 30 phút, trong bữa cơm trưa, C vẫn còn hồn nhiên kể với bố mẹ chuyện trường lớp.

Đập nước, nơi em Mai V. C đuối nước tử vong.

Dân làng cả thôn bên chân núi, ai cũng ngừng công việc đồng áng đang vào vụ gieo cấy để đến thăm hỏi. Nhiều người không cầm được nước mắt trước sự ra đi của em C.

Bà Nguyễn Thị Chinh (70 tuổi, láng giềng em C) nức nở: “Nó là đứa hiền lành, ngoan ngoãn. Biết nhà tôi neo người vẫn thường sang giúp tôi việc này việc kia. Buổi sáng đi học về vừa mới gặp bà niềm nở chào hỏi. Vậy mà...!”.

Trước đó, vào lúc khoảng 12h cùng ngày, em Mai V.C cùng nhóm bạn 5 người rủ nhau vào rừng chơi. Theo lời kể của một thành viên trong nhóm, lúc đi, mẹ của C là chị Ng có can ngăn nhưng các em không nghe lời. Sự cố diễn ra chỉ sau 15 phút khi C và các bạn xuống tắm ở một đập nước cách nhà khoảng 2km, khiến em ra đi mãi mãi.

Sự ra đi của em C khiến người thân và làng xóm không khỏi bàng hoàng.

Được biết, em Mai V. C cùng nhóm bạn 5 người đều là người cùng thôn và đang là học sinh lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà.

Trước đó 1 ngày, tại thôn Bắc Trà (Hương Trà, Hương Khê) cũng đã xẩy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Trần Nam H. (13 tuổi), học sinh Trường THCS Hương Trà. Dù không biết bơi, em H vẫn cũng 2 người bạn khác xuống hồ tắm sau khi đi đá bóng về từ xã bên cạnh và không may bị đuối nước. Cũng tại địa phương này, những năm gần đây liên tiếp xẩy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Theo báo cáo của các ngành chức năng, mỗi năm trên địa bàn Hà Tĩnh xẩy ra hàng chục vụ học sinh đuối nước, gây nên cái chết cho khoảng 20-30 đứa trẻ. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn đã có 20 đứa trẻ tử vong do đuối nước. Trong đó, trẻ từ 10-18 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất, khoảng 80%.

Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Văn Hòa - Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Trẻ vị thành niên là quãng thời gian dậy thì, tâm sinh lý có nhiều biến động. Các em có nhu cầu lớn trong việc tìm hiểu bản thân và tương tác với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, các em dễ bị kích thích bởi những điều mới lạ, thích thể hiện bản thân, trong khi còn thiếu nhiều kỹ năng sống đặc biệt là kỹ năng sinh tồn. Bởi vậy, thiếu sự kiểm soát và cảnh giác của gia đình, nhà trường và xã hội dễ dẫn đến các em tự gây tổn thương mất mát cho mình”.

Ông Trần Văn Minh, 50 tuổi, phụ huynh có con đang học cấp 3, ở phường Thạch Quý (Tp Hà Tĩnh) chia sẻ: “Dù rất thông cảm với những gia đình mất con nhưng tôi cũng phải nói rằng: chính chúng ta đã thiếu nghiêm khắc và quyết liệt trong quản lý, dạy dỗ con em mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ con em mình đã lớn, nhưng thực tế các con chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ và hành động dẫn đến những hậu quả đau xót”.

Nguy hiểm rình rập khi trẻ tắm sông, hồ đập, trong những ngày hè. (Trong ảnh: Nhóm trẻ em tắm dưới chân cầu Hộ Độ)

Trở lại với vụ đuối nước của em Mai V.C, trong ánh mắt thất thần của những người bạn trong nhóm tắm đập cùng C. chiều hôm đó, tôi còn thấy nỗi đau của sự ân hận muộn màng. Bởi, dù nhà trường, gia đình và xã hội đã nhiều lần cảnh báo nhưng ý thức bảo vệ tính mạng của các em vẫn chưa được nâng cao.

Theo đó, đuối nước ở trẻ vị thành niên vẫn luôn tiềm ẩn trong sự chủ quan, thiếu quyết liệt ở từng gia đình và ở chính trong đứa trẻ. Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mùa hè năm 2020 sẽ có nắng nóng gay gắt hơn năm 2019. Đây là một tác nhân khiến trẻ em ở các vùng quê tham gia tắm ở các đập nước, ao hồ, sông ngòi...

Thi Viễn