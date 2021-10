Bão số 8 suy yếu, khả năng vẫn gây mưa to những ngày tới

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, do ảnh hưởng của bão số 8 nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.

Đêm qua (13/10), bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão số 8 nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Đường đi của bão

Hồi 04 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 300km, cách Nghệ An khoảng 310km, cách Hà Tĩnh khoảng 240km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ từ Nam Định đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

CẢNH BÁO KHU VỰC HÀ TĨNH

Khu vực biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m. Biển động rất mạnh, ven biển cần đề phòng nước dâng do bão từ 0,3 - 0,5m. Ngày hôm nay (14/10), vùng ven biển có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, trong ngày 14 và 15/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 16/10 đến ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực Hà Tĩnh khả năng tiếp tục mưa to đến rất to. Cần đặc biệt đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và đô thị.

Sơn Hà