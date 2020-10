Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 8/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, vùng núi nhiều nơi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 6h qua (từ 1h đến 7h ngày 9/10), các khu vực phổ biến dưới 10mm, riêng huyện Hương Khê và Vũ Quang lượng mưa phổ biến 55 - 98mm. Dự báo đến sáng ngày mai (10/10), khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng ven biển 50 - 100mm, vùng núi 100 - 200mm. Từ chiều ngày mai 10/10 mưa có xu hướng giảm. Từ sau ngày 12/10, khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên địa bàn tỉnh. Cảnh báo: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.