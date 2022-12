Chuyên gia thời tiết dự báo, Hà Tĩnh sắp rét đậm nhất từ đầu mùa

Trước nguy cơ rét đậm gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống trong các ngày 17 - 20/12, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, người dân Hà Tĩnh cần áp dụng ngay các giải pháp ứng phó sau để hạn chế thiệt hại do rét đậm gây ra.

Trong những ngày vừa qua, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp nên thời tiết duy trì tình trạng rét liên tục trong nhiều ngày, tuy nhiên do không khí lạnh chưa mạnh nên nền nhiệt độ chưa giảm sâu.

Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng 14 - 21 độ C, độ ẩm trung bình 80 - 90%. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3; ven biển cấp 4, cấp 5. Trời rét.

Ảnh minh họa

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ khoảng chiều 16/12, có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống phía nam. Do không khí lạnh khô nên mưa không nhiều, khu vực ven biển phía nam Hà Tĩnh có mưa nhỏ rải rác, các khu vực khác có mưa nhỏ vài nơi từ chiều 16 đến ngày 17/12.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 17 - 20/12, khu vực Hà Tĩnh khả năng xảy ra một đợt rét đậm diện rộng, nhiệt độ không khí trung bình ngày có khả năng dao động trong khoảng 14 – 15 độ C, nhiệt độ không khí thấp nhất khả năng phổ biến 11 – 13 độ C, một số nơi ở khu vực vùng núi ban đêm nhiệt độ có khả năng xuống mức 9 - 10 độ C. Nguy cơ rất cao ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Trên biển liên tục duy trì gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và các khu nuôi trồng thủy sản ven biển.

Trước nguy cơ rét đậm gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống trong các ngày 17 - 20/12, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh lưu ý, người dân cần áp dụng ngay các giải pháp ứng phó sau để hạn chế thiệt hại do rét đậm gây ra.

Sắp xếp công việc hợp lý để né tránh thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng, bố trí công việc có thể làm trong nhà vào các ngày mưa rét để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chuẩn bị đầy đủ nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất trước khi xảy ra mưa rét, tránh ảnh hưởng xấu đến tiến độ công việc.

Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nhiên liệu để hạn chế ra ngoài trong thời tiết mưa rét nhưng vẫn có bữa ăn đầy đủ dưỡng chất để cơ thể khỏe mạnh, chống rét tốt.

Che chắn nhà cửa hoặc chủ động đóng lại các cửa sổ, cửa tum, cửa lùa xung quanh nhà của bạn để giữ ấm cho không gian bên trong, tránh việc nhiệt độ trong nhà giảm thấp hoặc giảm quá nhanh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Kiểm tra lại điều hòa nhiệt độ 2 chiều (nếu có), chuẩn bị sẵn chăn, khăn, mũ giữ ấm cơ thể để chống rét. Hạn chế tối đa việc sưởi ấm bằng than, củi, đặc biệt là trong môi trường kín, do khói than, củi có thể gây chết người hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đối với người già, người có bệnh, cần chuẩn bị sẵn các loại thuốc cần dùng và thường xuyên theo dõi những thay đổi của sức khỏe khi thời tiết thay đổi.

Tìm kiếm và lùa trâu bò thả rông về tập trung vào chuồng trại hoặc những khu vực dễ triển khai các hoạt động phòng chống rét cho trâu bò. Chủ động che chắn chuồng trại, tránh gió lùa và chuẩn bị vật liệu để đốt lửa sưởi ấm cho gia súc, gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp.

Người dân cần chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho gia súc, bổ sung dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng, chống rét tốt.

Làm vệ sinh chuồng trại để đảm bảo sàn chuồng khô ráo, sạch sẽ. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm, bổ sung dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng, chống rét tốt.

Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, cần gia tăng mực nước ao nuôi ở mức hợp lý để hạn chế việc nhiệt độ nước ao giảm quá thấp, gây sốc nhiệt hoặc làm giảm sức đề kháng cho tôm, cá. Trong thời tiết lạnh, tôm cá thường giảm mức tiêu thụ thức ăn nên cần theo dõi để giảm mức thức ăn, tránh cho thừa thức ăn gây ô nhiễm ao nuôi.

Khi nhiệt độ có khả năng xuống quá thấp, cần chủ động che chắn gió cho ao nuôi, phủ vật liệu lên bề mặt ao nuôi hoặc thả vật liệu nổi trên bề mặt để hạn chế giảm nhiệt.

Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để nhận diện nguy cơ và sẵn sàng nâng cao mức độ ứng phó khi thời tiết có những diễn biến bất thường và phức tạp.

Tin liên quan: Bác sỹ Hà Tĩnh hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong thời tiết ... Hà Tĩnh đang ở vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay. Thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối tượng người già và trẻ nhỏ.

Sơn Hà