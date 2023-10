Cơ quan khí tượng liên tục cảnh báo mưa to ở Hà Tĩnh

Đêm qua và sáng sớm nay (11/10), khu vực Hà Tĩnh có mưa, vùng ven biển có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 10/10 đến 1h ngày 11/10 khu vực vùng núi phổ biến dưới 10mm, vùng đồng bằng ven biển 9 - 17mm. Từ nay đến sáng 13/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao nên khu vực có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.