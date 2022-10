Giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc ở Nghi Xuân

Các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tập trung giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn.

Rạng sáng 29/9, mưa lớn từng đợt kèm với gió lốc thổi mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, cây cối, cột điện đổ gãy và ngập cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Trong sáng nay, chính quyền các xã Đan Trường, Xuân Mỹ, Xuân Phổ... đã huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Mưa gió đã làm tốc mái nhà ông Mai Văn Việt ở thôn Bình Phúc, xã Đan Trường. Ông Việt cho biết: Vào khoảng 3 giờ sáng, ông đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc do ngói nhà bị đổ sầm xuống đất.

Chính quyền xã Đan Trường đã đến thăm hỏi, đồng thời huy động lực lượng dọn dẹp nhà cửa, đồng thời tiến lành lợp lại mái nhà cho gia đình ông Việt.

Mưa lớn cũng đã làm ngập một số hộ dân ở thôn Hợp Phúc và thôn Trường Thanh - xã Đan Trường. Trong đó có 2 hộ dân Nguyễn Thị Hồng và Trần Thị Hoa nước vào nhà, chuồng trại chăn nuôi ngập sâu hơn 50 cm.

Xã và thôn phân công lực lượng tiến hành giúp các hộ dân di dời tài sản lên chỗ cao, đề phòng mưa lớn tiếp tục xẩy ra, gây ngập lụt, thiệt hại về tài sản của Nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Đan Trường giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn Hợp Phúc di dời tài sản.

Tại thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ, gió mạnh cũng đã làm bật gốc, đổ gãy nhiều cây lớn, cột điện bên tuyến đường liên thôn.

Chính quyền địa phương cũng đã ra quân thu dọn cây đổ gãy, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ cho biết: Mưa to kèm theo lốc xoáy vào đêm qua làm bật gốc và gãy đổ cây cối. Hiện, trên địa bàn đang có mưa to nên trước mắt chúng tôi khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi qua tuyến đường. Sau khi trời tạnh sẽ huy động lực lượng di dời và trồng lại cây đang còn sống.

Tại xã Xuân Phổ, nước đang lên nhanh gây ngập một số nhà dân, đặc biệt là 2 nhà màng trồng dưa lưới của chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Phúc An bị thiệt hại ước tính gần 70 triệu đồng.

Chính quyền và bà con làng xóm cùng gia đình chị Hằng thuê máy đắp bờ, kè chắn ngăn dòng nước để tránh thiệt hại dưa lưới. Được biết, gia đình chị Hằng có 2 vườn dưa lưới, trong đó một vườn chuẩn bị thu hoạch và một vườn đang nuôi quả.

Hữu Trung