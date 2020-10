Hà Tĩnh: Cắm chốt điểm xung yếu, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hương Quang, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sơ tán ngay các hộ dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu đến nơi tránh trú an toàn. Khẩn trương rà soát vị trí đóng quân của các đơn vị lực lượng vũ trang, kiểm lâm, Vườn Quốc gia Vũ Quang và sơ tán cán bộ, chiến sỹ ở các vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa phù hợp để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.