Hà Tĩnh sắp đón đợt không khí lạnh mạnh

Từ gần sáng ngày 30/11, không khí lạnh bắt đầu tràn đến Hà Tĩnh. Dự báo những ngày đầu tháng 12, nhiệt độ cao nhất khu vực Hà Tĩnh trong ngày dưới 20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết thời tiết nắng ráo sẽ duy trì ở miền Bắc trong hai ngày đầu tuần. Từ đêm 29 và ngày 30/11, do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, miền Bắc mưa rào và giông; vùng núi có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ).

Những ngày đầu tháng 12, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 20 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội hai ngày đầu tuần 21-32 độ, sang thứ tư giảm còn 13-23 độ, thứ sáu 12-17 độ, sau đó tăng dần đến chủ nhật lên 17-21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm dần về cuối tuần, đến thứ sáu còn 8-12 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định sau ngày 30/12 không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, miền Bắc kéo dài chuỗi ngày lạnh giá.

Miền Trung chịu tác động của không khí lạnh muộn hơn nên đến trưa 30/11 vẫn duy trì nắng ráo, cao nhất ngày 29-32 độ C.

Từ gần sáng 30/11, không khí lạnh bắt đầu tràn đến Bắc Trung Bộ sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, gây mưa giông.

Dự báo, những ngày đầu tháng 12, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 20 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến hết tháng 11 phổ biến ít mưa. Từ đầu tháng 12, hai khu vực trên sẽ có mưa giông trở lại do tác động của nhiễu động gió đông.

Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng tháng 1/2023 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống) tập trung trong các tháng này, mỗi đợt 2-5 ngày.

P.V