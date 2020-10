Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to trong 1 - 3 giờ tới

Lúc 13h25 phút ngày 19/10, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to trong 1-3 giờ tới.

TP Hà Tĩnh tiếp tục là tâm điểm các đợt mưa lớn trong ít giờ tới

Trong 6 giờ qua (từ 7h-13h/19/10) khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 50mm, riêng khu vực đồng bằng ven biển có mưa đặc biệt to (thành phố Hà Tĩnh 149mm, Thạch Đồng 193mm, Cẩm Nhượng 159mm, Kỳ Anh 79mm).

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, trong 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to (lưu ý nhất là khu vực thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà).

Trong 3 - 6 giờ tới nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các huyện vùng núi, sạt lở bờ sông, ven biển: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc.

Ngập úng ở vùng trũng thấp thành phố, đô thị và các huyện: TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ anh, Hương Khê, Can Lộc, Đức Thọ, Thị xã Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Nghi Xuân.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, ngập úng: Cấp 3.

P.V