Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, trong 6 giờ (từ 19h ngày 17 đến 1h ngày 18), lượng mưa phổ biến dưới 20mm; một số nơi có mưa đặc biệt to như: TP Hà Tĩnh 140,5mm, Thạch Đồng 127,5mm và Cẩm Xuyên 89,0mm.

TP Hà Tĩnh có mưa to trong tối ngày 17/10.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (18/10) đến sáng ngày 19/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến từ 50 - 150mm; riêng TP Hà Tĩnh, các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh khả năng trên 200mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2.

Đêm qua (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh, vùng ven biển quan trắc được gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Dự báo ngày hôm nay 18/10, vùng ven biển Hà Tĩnh tiếp tục có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, ngoài khơi có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, độ cao sóng ven bờ cao 1,0 - 2,0m, ngoài khơi cao 2,0 - 4,0m.

Cảnh báo sóng lớn vẫn tiếp tục có khả năng ảnh hưởng đến khu neo đậu tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển tại khu vực ven biển.

P.V