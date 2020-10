Hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh giúp dân di dời trong mưa lũ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp dân đảm bảo an toàn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động lực lượng hỗ trợ 30 hộ dân ở phường Đại Nài sơ tán đến nơi an toàn.

Trong sáng nay (19/10) lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh đã huy động tối đa quân số giúp gần 30 hộ dân tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng ngập sâu về trụ sở đơn vị an toàn.

Cũng trong sáng nay, nhận được thông tin có sản phụ Đặng Thị Thu Hà (trú ở thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) chuyển dạ phải đến bệnh viện gấp, đơn vị đã dùng bè kịp thời đưa sản phụ vượt lũ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên sinh con kịp thời.

Công an Cẩm Xuyên di dời dân đến nơi an toàn

Tại huyện Cẩm Xuyên, trước tình hình lũ lụt lên nhanh, UBND huyện Cẩm Xuyên triển khai phương án di dời hơn 2.000 hộ dân với gần 4.100 người ở các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh. Lực lượng Công an đã phối hợp với Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng triển khai phương án di dời nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Công an ưu tiên sơ tán sớm người già, trẻ e ở huyện Cẩm Xuyên

Tình hình mưa lũ đang hết sức phức tạp, đặc biệt là tại các địa phương thuộc vùng xã tràn của hồ Kẻ Gỗ. Vì vậy, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bố trí 100% CBCS ứng trực, bám nắm địa bàn, chủ động trước mọi tình huống, tiến hành đảm bảo ANTT, an toàn tài sản cho người dân đi sơ tán; cắm biển báo ở những điểm ngập sâu, nguy hiểm, không cho người dân qua lại; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Công an thị xã Kỳ Anh sử dụng xe đặc chủng di dời an toàn 60 hộ, 126 nhân khẩu trong đêm 18/10.

Hiện tại, Thị xã Kỳ Anh có 4 thôn, 3 xã bị ngập; 3 thôn, 1 xã bị cô lập. Công an Thị xã Kỳ Anh đã di dời an toàn 60 hộ, 126 nhân khẩu trong đêm 18/10. Công an phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với đoàn vận động UBND phường đến tại 11 hộ dân tại xứ Đồng Lành thuộc tổ dân phố Quyền Hành, phường Kỳ Trinh để sơ tán 13 người gồm người già, trẻ em và phụ nữ lên các hộ ở vùng cao hơn.

Công an huyện Thạch Hà di dời dân lên các địa điểm an toàn

Mưa lớn cùng với việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ cũng đã khiến nhiều địa phương vùng hạ du ở huyện Thạch Hà bị cô lập hoàn toàn. Công an huyện Thạch Hà đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn huy động 100% quân số bắm nắm tình hình mưa lũ tại các vùng ngập úng, vận động, hỗ trợ các hộ gia đình ở các vùng trũng thấp, những người già sống neo đơn di dời người và tài sản lên các địa điểm cao để đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an các phường, xã Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng đưa người...

Hiện nay hầu hết các tuyến đường thành phố Hà Tĩnh, nước đã ngập cao từ 30cm đến trên 1 mét. Các phương tiện cơ bản không thể lưu thông. Lực lượng Công an các phường, xã Công an TP Hà Tĩnh đang nhanh chóng giúp đỡ bà con di dời, vận chuyển hàng hoá khỏi vùng ngập lụt.

... và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm

Ngay trong đêm 18/10, tất cả 15/15 đơn vị Công an các phường, xã đã gấp rút thực hiện nhiệm vụ triển khai các phương án ứng cứu tại chỗ, di dời dân vùng xung yếu, đưa các gia đình đang ở tại các ngôi nhà cấp 4, trẻ em, người gia neo đơn, hộ khó khăn đến vùng sơ tán tập trung; hỗ trợ bà con kích kê đồ đạc, tài sản, vật nuôi.

Các lực lượng của Công an thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ bám địa bàn, ứng cứu kịp thời, cùng Nhân dân vượt qua mùa thiên tai khắc nghiệt.

Thanh Ngà