Hôm nay, Hà Tĩnh trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 6/3, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc 2-3; riêng vùng ven biển Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo các chuyên gia, nắng nóng gây ra các tổn thương da đáng kể trong một thời gian dài hoặc gây say nắng, làm đen da.

Các bác sỹ khuyến cáo, người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của nắng nóng như đeo kính mắt, đội mũ vành rộng, mặc quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, không làm việc liên tục nhiều giờ dưới thời tiết nắng nóng...

