Không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh có mưa vài nơi

Do tác động bởi khối khí lạnh tăng cường nên khu vực Hà Tĩnh có mưa rào rải rác.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày 23/11, một bộ phận không khí lạnh nhẹ tăng cường xuống nước ta khiến Hà Tĩnh và các tỉnh khu vực Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Do tác động bởi khối không khí lạnh tăng cường và còn được tăng cường mạnh hơn vào ngày 26/11 kết hợp với đới gió đông trên cao nên trời chuyển nhiều mây và có mưa, mưa rào rải rác.

Ảnh minh họa

Riêng đêm 25/11, ngày 26/11, Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng 20 - 24 độ C; độ ẩm trung bình dao động từ 88 - 93%, đêm và sáng trời lạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cũng cảnh báo, đêm 25, ngày 26/11, mưa to thời đoạn ngắn nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven các sông suối và ngập úng vùng thấp trũng. Các ngày 23 – 26 trên biển có gió mạnh, sóng lớn kèm mưa dông không thuận lợi cho các hoạt động trên biển.

