Mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng kéo dài

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng sớm nay (30/10), nhiều khu vực trong tỉnh đã có mưa mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/10 đến 3 giờ ngày 30/10 tại các điểm đo mưa tự động như sau: Đức Hương 226mm, Đức Bồng 200mm (Vũ Quang), Đức Long 175mm (Đức Thọ), Mỹ Lộc 176mm (Can Lộc), Đậu Liêu 116mm (TX Hồng Lĩnh), Chu Lễ 125mm, thị trấn Hương Khê 89mm (Hương Khê), Sơn An 112mm (Hương Sơn)...

Mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11.

Dự báo từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa các khu vực phổ biến 80 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện nay (30/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển lệch Đông xuống phía Nam. Vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đã có gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Ngày và đêm 30/10, vùng ven biển có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6; vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động, sóng ven bờ cao 0,75 - 1,25m, ngoài khơi 1,5 - 2,5m.

Ngoài ra, trong đêm 30/10, vùng biển khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.

Ngày và đêm 31/10, vùng biển Hà Tĩnh tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6,biển động nhẹ, sóng biển cao 1,0 - 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tin liên quan: Cảnh báo ngập lụt, lũ quét ở Hà Tĩnh Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh đề nghị người dân, các đơn vị theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

P.V