Mùa mưa bão năm nay khả năng đến sớm và kết thúc muộn

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, mùa mưa bão tại Hà Tĩnh năm nay khả năng đến sớm và kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm.

Các đợt nắng nóng ít gay gắt và không kéo dài

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, năm nay nền nhiệt độ tháng 7 không quá cao với nhiệt độ trung bình tháng 7. Các khu vực phổ biến 28,9 - 30,2 độ C, thấp hơn thời kỳ chuẩn khí hậu, cũng như thấp hơn năm 2021 cùng kỳ 0,1 - 0,6 độ C. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối các khu vực phổ biến 37,0 - 38,6 độ C; nhiệt độ tối thấp tuyệt đối vùng núi 23,3 - 23,6 độ C, vùng đồng bằng ven biển 25,2 - 25,7 độ C.

Ảnh minh họa

Từ tháng 7 đến 15/8, khu vực Hà Tĩnh đã xảy ra 3 đợt nắng nóng: đợt 1 xảy ra từ ngày 3 - 6/7; đợt 2 từ ngày 17 - 19/7; đợt 3 từ ngày 25 - 31/7. Ngoài ra, nửa đầu tháng 8/2022, khu vực vùng núi xảy ra nắng nóng trong 2 ngày 3-4/8, đồng bằng ven biển xảy ra vào ngày 4/8. Nhìn chung, các đợt nắng nóng xảy ra vừa qua ít gay gắt và không kéo dài, riêng đợt 3 xảy ra vào tháng 7 chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ ở vùng núi phía Tây.

Theo nhận định, hiện tại, hiện tượng ENSO vẫn đang duy trì ở trạng thái La Nina với cường độ trung bình. Dự báo từ nay đến hết năm 2022, hiện tượng La Nina tiếp tục xảy ra với xác suất 60 – 65% và có khả năng kéo dài sang các tháng đầu năm 2023.

1 - 2 cơn bão ảnh hưởng đến Hà Tĩnh

Từ nay đến hết tháng 2/2023, dự báo trên khu vực biển Đông có khoảng 8 - 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 3 - 5 cơn, ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh khoảng 1 - 2 cơn.

Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Nhượng giằng néo tàu thuyền giúp ngư dân vào tránh bão. (Ảnh tư liệu)

Với trạng thái khí quyển như vậy thì các cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ có khả năng gây mưa lớn hơn các năm El Nino và trung tính dương. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lũ dồn dập tại Hà Tĩnh từ giữa tháng 9 đến nửa đầu tháng 11/2022. Ngoài ra, cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm

Nhiệt độ trung bình mùa vụ tại Hà Tĩnh ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và cao hơn so với năm 2021.

Cụ thể: tháng 9/2022 ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN 0,5 - 1,0 độ C; tháng 10 – 11/2022, khả năng ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với TBNN, tháng 12 thấp hơn so với TBNN 0,5 độ C; tháng 1 - 2/2023 xấp xỉ TBNN. Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông có khả năng ở mức thấp hơn một ít so với TBNN cùng thời kỳ.

Các đợt mưa lớn xảy ra nhiều hơn năm 2021

Nhìn chung, tổng lượng mưa cả mùa vụ khả năng xấp xỉ hoặc thấp hơn một ít so với TBNN và các đợt mưa lớn xảy ra nhiều hơn năm 2021. Cụ thể: tháng 9/2022 ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN, riêng Hương Khê thấp hơn TBNN 10 - 15%; tháng 10/2022 ở mức cao hơn TBNN từ 15 - 30%; tháng 11/2022 và tháng 1/2023 xấp xỉ TBNN; tháng 12/2022 và tháng 2/2023 cao hơn so với TBNN 10 - 20%.

Năm 2022, các đợt mưa lớn xảy ra nhiều hơn năm 2021. Ảnh minh họa

Năm 2022, đỉnh lũ và số trận lũ có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN. Từ nửa cuối tháng 8 đến hết tháng 12/2022, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện 1 - 3 đợt lũ. Đỉnh lũ năm 2022 tại các sông của khu vực Hà Tĩnh ở mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2 và trên BĐ2. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn làm sạt lở đất trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim, Hương Sơn (Ảnh tư liệu)

Đỉnh lũ trên sông La có khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ BĐ1 và có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng ở mức từ BĐ1 – BĐ2 và trên BĐ2 với khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt lũ.

Từ cuối tháng 12/2022 - 2/2023, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh chủ yếu biến đổi chậm theo xu thế giảm dần. Lưu lượng dòng chảy trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 15 - 25%.

Sơn Hà