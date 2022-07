Nhặt được hơn 30 triệu đồng, người phụ nữ phối hợp công an tìm người trả lại

Trong lúc điều khiển xe máy ra chợ, khi đi qua đoạn đường Lê Hầu Tạo (tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu), chị Nguyễn Thị Nguyệt phát hiện một túi xách đánh rơi bên đường, bên trong có hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc điện thoại di động.

Lực lượng công an phối hợp cùng chị Nguyễn Thị Nguyệt trao trả lại túi xách cùng số tiền cho chị Bùi Thị Ánh (áo đen).

Ngày 20/7, theo thông tin từ Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn), đơn vị vừa phối hợp cùng chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu) tiến hành trao trả chiếc túi và số tiền hơn 30 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, khoảng 10h ngày 16/7, chị Nguyễn Thị Nguyệt điều khiển xe máy ra chợ, khi đi qua đoạn đường Lê Hầu Tạo (tổ dân phố 3 - thị trấn Phố Châu) phát hiện một túi xách bên đường. Nhặt túi xách và mở ra kiểm tra, chị Nguyệt thấy bên trong có hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc điện thoại di động.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt đã tìm đến Công an thị trấn Phố Châu để giao nộp và phối hợp cùng lực lượng công an tìm, trao trả số tiền trên cho người đánh rơi.

Chị Bùi Thị Ánh (áo đen) vui mừng khi nhận lại chiếc túi cùng số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã tiến hành đăng tải thông tin tìm người đánh rơi tiền trên các trang mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh. Đến 15h cùng ngày, tại trụ sở Công an thị trấn Phố Châu, lực lượng công an đã tiến hành hoàn thiện các thủ tục và cùng chị Nguyễn Thị Nguyệt trao chiếc túi trên cho chị Bùi Thị Ánh (SN 1967, trú tại thôn 7, xã Sơn Giang).

Chị Bùi Thị Ánh xúc động chia sẻ: “Tôi mang số tiền trên đi chợ để mua một số hàng hóa cần thiết cho gia đình nhưng do bất cẩn nên không may bị đánh rơi. Tôi đã tìm kiếm nhưng không thấy nên rất hoang mang vì đây là số tiền lớn được gia đình dành dụm khá lâu. Nhận lại được tiền, tôi mừng lắm, gia đình có gửi một ít tiền để cảm ơn nhưng chị Nguyệt nhất quyết không nhận”.

Theo Trung tá Hoàng Văn Lạng - Trưởng Công an thị trấn Phố Châu, hành động nhặt được của rơi tìm người đánh mất để trả lại là hành động rất đáng quý. Công an thị trấn Phố Châu đã đề xuất lên cấp trên biểu dương hành động đẹp của chị Nguyệt để lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng.

Bảo Trung