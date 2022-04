Tập trung cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cùng vào cuộc, tập trung cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, phấn đấu thiệt hại về người và tài sản trong năm 2022 giảm so với năm 2021.

Sáng 25/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng BCĐ Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT&TKCN năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố và 701 điểm cầu quận, huyện trên cả nước với hơn 19.000 người dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Năm 2021, thiên tai trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến bất thường, khốc liệt với gần 380 trận thiên tai gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ở trong nước, thiên tai tuy không khốc liệt, dị thường như năm 2020 nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh đó là hậu quả nghiêm trọng của đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, nhiều khu vực chưa được phục hồi.

Cả nước đã xảy ra 18/22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), 326 trận dông, lốc, mưa lớn, 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất, 139 trận động đất, 403 điểm sạt lở nguy hiểm.

Tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thiên tai trong năm 2021 đã làm 108 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Nguyên nhân chính vẫn là nhận thức của một bộ phận người dân và chính quyền còn hạn chế nên để xảy ra thiệt hại về người; tổ chức bộ máy PCTT các cấp chưa đủ mạnh và thiếu đồng bộ; việc chấp hành quy định thông báo cho chính quyền địa phương, người dân khi xả lũ ở một số hồ chứa chưa kịp thời, đúng quy định; công tác khắc phục hậu quả triển khai còn chậm; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung cũng như công trình PCTT nói riêng còn thấp, gây ra những thiệt hại đáng tiếc, chưa đáp ứng yêu cầu trước sự tàn phá của bão, lũ…

Năm 2021, thiên tai ở Hà Tĩnh diễn ra không ác liệt như năm 2020 và những năm trước đây. Trong năm, chỉ có đợt mưa lũ vào đầu tháng 6 (thời kỳ lúa hè thu vừa mới gieo cấy bị ngập úng phải gieo lại khoảng 15.000 ha và đợt mưa từ ngày 15 - 18/10 làm ngập khoảng 200 hộ dân và một số cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi bị sạt lở, vỡ và hư hỏng nặng). Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Những năm qua, Hà Tĩnh luôn quan tâm đến việc xây dựng và phê duyệt các phương án ứng phó ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), mỗi tình huống đều được giao rất cụ thể cho tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đã có sẵn bộ dữ liệu sơ tán dân gồm: Số hộ phải di dời, địa điểm sơ tán, phương án sơ tán đi và đến, cán bộ trực tiếp phụ trách và thường xuyên cập nhật đầy đủ số điện thoại các đồng chí thôn trưởng khi có tình huống lũ quét, sạt lở đất cần phải sơ tán dân là yêu cầu và thực hiện ngay.

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn giáp ranh giữa xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) và Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) bị sạt lở vào tháng 10/2021.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2022, có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan.

Sự dị thường của thời tiết đã được thể hiện ngay trong đợt mưa lũ lớn trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà từ ngày 30/3 - 2/4 vừa qua. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng.

Việc xả lũ hợp lý của các hồ đập góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại hội nghị, các đại biểu nhìn nhận, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, các đơn vị, địa phương cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác PCTT&TKCN nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người dân và cộng đồng; thúc đẩy cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động PCTT.

Nâng cao chất lượng, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai; đẩy mạnh xã hội hóa trong việc lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, trạm theo dõi mưa, mực nước, camera giám sát hồ chứa, trọng điểm đê điều; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn, xác định đây hoạt động quan trọng của lực lượng vũ trang, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá, do tác động của biến đổi khí hậu nên tình hình thiên tai được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lượng. Năm nay, dù chưa bước vào mùa mưa bão nhưng có thể thấy, thiên tai phức tạp, dị thường đã xuất hiện ngay trong những tháng đầu năm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh TTXVN.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cùng vào cuộc, tập trung cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa do thiên tai gây ra, phấn đấu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai trong năm 2022 giảm so với năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị cần nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai; tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó thiên tai từ Trung ương đến cơ sở, trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, nhất là việc kiểm tra, giám sát toàn bộ công trình PCTT xung yếu trước mùa mưa lũ; nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân; công tác phòng ngừa cần chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong PCTT; quan tâm đặc biệt cho đầu tư cho công tác PCTT&TKCN, trong đó, đa dạng hoá việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, bố trí ngân sách xử lý dứt điểm các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, trọng điểm đê điều, hồ chứa nước xung yếu trước mùa mưa bão 2022...

Văn Đức