Thạch Hà, Nghi Xuân gấp rút sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang gấp rút hoàn tất sơ tán, di dời dân đến các trụ sở UBND, hội quán thôn, các nhà dân cao tầng, kiên cố.

Các lực lượng ở huyện Thạch Hà đang gấp rút hoàn tất công tác di dời, sơ tán các hộ dân đến vùng an toàn

Vào lúc 11h trưa 19/10, toàn huyện Thạch Hà có 17 xã bị ngập lụt gồm: Thạch Sơn, Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Khê, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Liên, Đỉnh Bàn, Thạch Đài, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Thạch Thắng, Thạch Kênh, Thạch Ngọc, Thạch Xuân.

Theo chỉ đạo của Ban PCTT&TKCN huyện, các xã nói trên phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời người dân ở các vùng có nguy cơ ngập lụt và người dân có nhà ở chưa đảm bảo đến nơi tránh trú an toàn, ưu tiên di dời trước người già, trẻ em, người tàn tật.

Hiện toàn huyện Thạch Hà có tất cả 17 xã bị ngập cục bộ.

Tổng số lượng người phải sơ tán tại Thạch Hà gồm 1.468 hộ/4.541 người. Trong đó, các xã cố số hộ và số người cần sơ tán lớn gồm: Lưu Vĩnh Sơn (200 hộ/630 người), Thạch Lạc và Đỉnh Bàn (150 hộ/440 người), Thạch Ngọc (120 hộ/350 người), Thạch Sơn (111 hộ/350 người)...

Dù đã kê cao nhưng với diễn biến thời tiết như hiện tại, tài sản của người dân thôn Nam Văn (Thạch Văn) đang có nguy cơ bị nước lũ đe dọa.

Là người trực tiếp chèo thuyền làm nhiệm vụ cứu trợ từ 10h đêm qua đến 5h sáng nay, Trưởng Công an xã Thạch Văn Ngô Phúc Lương cho biết: “Đêm qua, chúng tôi đã đưa một cụ bà ở tổ 12 (thôn Nam Văn) bị tai biến mạch máu não lên vị trí an toàn. Tính đến hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa tất cả 41 hộ với hơn 70 người dân về nơi an toàn”.

Lực lượng PCTT&TKCN tại xã Thạch Văn...

Mực nước tại Thạch Văn hiện đã ở mức gần 2m. Đến nay, toàn xã có khoảng 206 hộ dân bị ngập nước, xã đã huy động 5 thuyền cơ động của người dân Đông Văn và lực lượng gồm 40 người đến thôn Nam Văn để ứng cứu.

... và xã Thạch Lạc hỗ trợ người dân kê cao tài sản

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc Bùi Quốc Sơn, hiện toàn xã có 5/7 thôn bị cô lập gồm: Quyết Tiến, Trung Lạc, Hòa Lạc, Vĩnh Thịnh, Thanh Sơn; có tất cả 700 hộ dân bị nước vào nhà với độ sâu từ 60-70cm. Xã đã huy động 10 thuyền máy của người dân Bắc Lạc và Vĩnh Thịnh; đồng thời, kêu gọi toàn bộ lực lượng tập trung cao cho công tác sơ tán, di dời dân đến trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn và các nhà cao tầng.

* Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến 297 hộ dân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị ngập chìm trong nước, trong đó có nhiều hộ bị ngập sâu hơn 1m.

Tính đến 15 giờ chiều nay (19/10), lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã huy động 250 lượt chiến sỹ Công an huyện, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn hỗ trợ giúp bà con Nhân dân kê dọn bàn ghế và đồ dùng trong nhà lên cao. Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đưa người già, trẻ nhỏ ở "ốc đảo" Hồng Lam, xã Xuân Giang về điểm tập kết an toàn.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghi Xuân Lê Thanh Bình, toàn huyện hiện có 297 gia đình bị ngập nước sâu tại các xã Xuân viên, Xuân Liên, Xuân Giang, trong đó có hơn 20 hộ bị ngập hơn 1m. Thôn Nam Viên (xã Xuân Viên) có 120 hộ dân bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, tuyến đường chính vào thôn nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 1m.

Bên cạnh đó, toàn huyện có 250ha rau màu, 66,2ha nuôi trồng thủy sản bị ngập chìm trong nước, khoảng 20 tấn cói bị hư hỏng hoàn toàn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân và xã Xuân Viên dùng thuyền hỗ trợ người dân thôn Nam Viên kê dọn đồ đạc, giường tủ, bàn ghế lên cao .

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam kiểm tra tình hình mưa lũ tại thôn Trung Vượng, xã Xuân Liên.

Thùy Dương - Hoài Nam