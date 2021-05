Thời tiết Hà Tĩnh ngày bầu cử: Nhiều vùng giảm nhiệt, vùng núi vẫn nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đợt nắng nóng kéo dài trong suốt 10 ngày qua có khả năng kết thúc vào ngày 24/5 tới. Theo đó, vào ngày bầu cử (23/5), nhiệt độ một số vùng sẽ giảm, riêng vùng núi vẫn có nền nhiệt cao…

Thời tiết Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho hay: “Trong 3 ngày (20 - 22/5), thời tiết Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38 độ C. Đến ngày 23/5, thời tiết khả năng có giảm nhiệt so với ngày 22/5 tuy nhiên chỉ ở khu vực TP Hà Tĩnh, các huyện đồng bằng và ven biển.

Riêng các huyện trung du và miền núi, nhiệt độ cao nhất ngày vẫn phổ biến từ 37 - 38 độ C. Các địa phương cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án nhằm hạn chế tác động xấu của nắng nóng đến ngày bầu cử”.

Theo đó, trong 3 ngày (20 - 22/5), thời tiết các vùng trên địa bàn tỉnh duy trì nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày này phổ biến từ 36 - 38 độ C, vùng núi có nơi trên 38 độ C. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 31 độ C; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%.

Đặc biệt, ngày 21 - 22/5 sẽ là 2 ngày nắng nóng gay gắt, nhất là tại các huyện vùng núi, nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Thời tiết TP Hà Tĩnh sẽ dịu nhiệt từ hơn trong ngày bầu cử (23/5). Ảnh minh họa

Trong ngày 23/5, nhiệt độ ở các huyện trung du miền núi vẫn cao (cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 - 38 độ C). Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ, ít khả năng có mưa, thời tiết bức nóng.

Tại TP Hà Tĩnh, các huyện đồng bằng và ven biển, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ so với ngày 22/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất dao động ở mức 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Từ ngày 24/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên nhiệt độ giảm, nắng nóng chỉ còn xảy ra một vài nơi ở vùng núi và xuất hiện mưa dông vài nơi về chiều và đêm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 - 34 độ C, độ ẩm thấp nhất là 65 - 75%. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 27 - 29 độ C. Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Song Oanh