Thời tiết Hà Tĩnh ra sao trong Tết Dương lịch 2021?

Người dân Hà Tĩnh sẽ có những ngày nghỉ Tết Dương lịch trong tiết trời rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 27-28/12, khu vực Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp gây mưa dông kèm gió giật mạnh. Từ đêm 29/12, gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Từ ngày 30/12, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa Đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, thậm chí có nơi dưới 0 độ C.

Chi tiết các khu vực đến Tết Dương lịch 2021:

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 26-29/12, ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét . Từ ngày 30/12, trời chuyển rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng rất cao xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 26-29/12, ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 30/12, trời chuyển rét đậm, rét hại.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 26-29/12, ít mưa, trời lạnh. Bắc Trung Bộ từ đêm 29/12-30/12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, từ ngày 31/12 có mưa vài nơi. Trời rét, từ ngày 30/12 trời rét đậm. Trung Trung Bộ từ đêm 29/12-31/12 phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 1/1 (Tết dương lịch 2021) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét. Nam Trung Bộ từ đêm 29/12/2020-1/1/2021 có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 30-31/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 26/12/2020-1/1/2021, có mưa dông cục bộ; riêng Nam Bộ từ ngày 29-30/12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ. Mực nước các sông Nam Bộ biến đổi chậm.

Ngoài ra, trên vùng biển phía Nam Philippines, một vùng áp thấp đang hoạt động. Khoảng ngày 27-28/12, vùng áp thấp này đi vào Nam Biển Đông và có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió mạnh trên cấp 6 tại các vùng biển. Theo đó, từ đêm 29/12, các vùng biển vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Sóng cao 3-4 m. Biển động mạnh.

P.V