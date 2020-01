Thông tin mới nhất thời tiết Hà Tĩnh dịp đón năm mới Canh Tý

Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh dự báo, vào những ngày đầu năm mới 2020, khu vực Hà Tĩnh sẽ đón đợt rét với nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ C.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, Hà Tĩnh sẽ đón 2 - 3 đợt rét

Theo đó, trong hai ngày 17 và 20/1 tới đây (23 và 26 Tháng Chạp), do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, các khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có mưa vài nơi. Nền nhiệt giảm nhẹ từ 1-2 độ C và sẽ tăng trở lại vào những ngày sau đó, đạt trung bình từ 18-20 độ C, cao nhất từ 26-27 độ C.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này sẽ không kéo dài lâu. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, năm nay, người dân Hà Tĩnh sẽ được đón trọn vẹn tiết lạnh mùa xuân trong những ngày đầu năm mới.

Trong ngày 25 - 26/1 (30 tháng Chạp - mùng 1 Tết Canh Tý), khối không khí lạnh tăng cường mạnh làm ảnh hưởng thời tiết các vùng. Trời trở rét, đặc biệt là về đêm và sáng, nhiệt độ giao động từ 15-16 độ C. Trời rét sẽ kéo dài đến nửa đầu tháng 2/2020.

Lịch cấy lúa vụ xuân 2020 trùng với dịp Tết Nguyên đán

Vào ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất đạt 26 độ C. Thời tiết này sẽ tạo thuận lợi cho người dân vui chơi, đón chào năm mới. Đồng thời, cũng giúp bà con nông dân hoàn thành lịch cấy lúa vụ xuân 2020.

Rét đậm, rét hại có nhiều khả năng không xảy ra, bà con nông dân có thể cân đối và tận dụng những thời điểm thời tiết tốt (kéo dài từ ngày 20/1 - 25/1) để cấy những trà lúa đúng lịch thời vụ.

Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, bà con vẫn cần tuân thủ quy trình che phủ ni lông mạ vào đêm và sáng sớm, thực hiện quy trình “luyện mạ” vào những thời điểm có nắng để đảm bảo mạ sinh trưởng tốt, xuống cấy đúng thời vụ trong nông lịch.

N.O