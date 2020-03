Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân huyện Kỳ Anh đạt 90%

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 90% là một trong những kết quả nổi bật của công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm qua của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Chiều 11/3, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT toàn dân năm 2020.

Năm qua, huyện Kỳ Anh có 5.236 người tham gia BHXH, trong đó 4.214 người tham gia BHXH bắt buộc, 1.022 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ bao phủ 15%, cao hơn chỉ tiêu UBND tỉnh giao 1%; 3.119 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia; 102.552 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 90% (vượt 2% so với chỉ tiêu do tỉnh và huyện giao); số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 31.958 người, chiếm 26% dân số.

Giám đốc BHXH huyện Kỳ Anh Võ Xuân Kỳ báo cáo công tác BHXH, BHYT toàn dân thời gian qua

Số thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT là 143,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch giao (tăng 10,6% - tương đương 8 tỷ đồng so với năm 2018). Tổng số tiền chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT trong năm 2019 là 150,3 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2018.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, số người tham gia và được cấp thẻ BHYT trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt tỷ lệ 82%; BHYT học sinh năm học 2019 - 2020, tính đến ngày 29/2/2020 đạt 84% trên tổng số học sinh.

Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Dũng: Chính quyền ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

BHXH huyện cũng đã thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; chi trả đối với hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động đảm bảo an toàn, đầy đủ cho đối tượng.

Công tác chi khám, chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT tại 20/20 trạm y tế xã.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh Nguyễn Thị Thủy: Hội LHPN phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH vận động hội viên, người dân tham gia BHXH, BHYT

Hội nghị cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn hạn chế. Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN chưa thật sự hiệu quả.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gặp nhiều khó khăn do các đơn vị sản xuất kinh doanh không đóng hoặc đóng không đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Xuân Thủy chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT

Sau khi phân tích và đưa ra giải pháp của từng ngành thành viên, hội nghị xác định các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu của công tác BHXH, BHYT toàn dân năm 2020: tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động các cấp; hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ người dân có thẻ BHYT trên 91%; trên 16% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trên 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.

Vũ Huyền