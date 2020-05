38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc khóa XXXVI

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (28/5), tại Nhà Văn hóa Xuân Diệu, Đảng bộ huyện Can Lộc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trò chuyện với các đại biểu bên lề đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao đổi với lãnh đạo huyện Can Lộc bên lề đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, một số địa phương trong tỉnh về tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường khẳng định, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện của tỉnh là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, phấn đấu xây dựng Can Lộc sớm đạt huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025, xây dựng quê hương thực sự giàu mạnh, văn minh.

Chính vì vậy, tại đại hội, mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đóng góp nhiều và có hiệu quả nhất vào sự thành công của đại hội.

Chủ đề đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được Can Lộc xác định là “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết; huy động tối đa các nguồn lực, phấn đấu xây dựng Can Lộc đạt huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025".

Báo cáo chính trị do Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng trình bày tại đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Can Lộc đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu chính cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm 2019, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 5,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá, tăng tỷ trọng ngành CN - TTCN, xây dựng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng, tăng 13,3 triệu so với năm 2016; tổng nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn đạt khoảng 7.500 tỷ đồng; có 20 dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều dự án và phát huy hiệu quả. Đến cuối năm 2020, thu ngân sách ước đạt trên 300 tỷ đồng, tăng 153% so với năm 2016.

Trong phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, toàn huyện có 893 trang trại, gia trại, mô hình kinh tế; tổng giá trị hàng hóa sản xuất ra đạt trên 200 tỷ đồng. Đặc biệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đưa lại hiệu quả thiết thực, rõ nét. Năm 2019 có 21/21 xã (đơn vị hành chính cũ) đạt chuẩn NTM, thị trấn Nghèn được đề nghị công nhân đô thị loại IV, Can Lộc trở thành huyện thứ 2 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019, vượt mục tiêu đại hội đề ra trước 1 năm và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Lĩnh vực văn hóa -xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Can Lộc cũng đã chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Huyện đã sáp nhập từ 23 xã, thị trấn xuống còn 18 xã, thị trấn, giảm được 15 thôn, xóm, tổ dân phố...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Can Lộc sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại; phấn đấu xây dựng Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, dịch vụ...

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu cơ bản như: tổng thu ngân sách trên địa bàn 400 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 10.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 01-1,5%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95% dân số; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trên 70%; có 100% xã đạt NTM nâng cao; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 100% xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ; mỗi năm bình quân kết nạp được150 đảng viên…

Đại hội cũng đã đề ra 3 mũi đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, tiếp tục chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển mạnh nông nghiệp quy mô lớn; các chuỗi liên kết bền vững, khuyến khích chế biến sau thu hoạch; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng hạ tầng tăng kết nối; khai thác tốt tiềm năng lợi thế, từng bước đưa dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện mạnh mẽ việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXXV.

Tiếp đó, đại hội đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXXV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXXVI.

Các đại biểu tham dự đại hội cũng tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Thân Văn Nam – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lộc tham luận tại đại hội với nội dung: Phát huy dân chủ cơ sở, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng NTM.

Đại biểu Phan Cao Kỳ - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện tham luận về vấn đề chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển mạnh nông nghiệp quy mô lớn; các chuỗi liên kết bền vững, khuyến khích chế biến sau thu hoạch; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị, chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại biểu Mai Khắc Trung - Bí thư Đảng ủy xã Trung Lộc trình bày tham luận về giải pháp thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Văn Lam - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Vĩnh Yên phân tích các giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng, biểu dương Đảng bộ và Nhân dân Can Lộc đã đạt được kết quả khá toàn diện trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo. Can Lộc là huyện thứ 2 của tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn NTM trước một năm so với kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Sau đại hội, cấp ủy cần khẩn trương phân công cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo từng lĩnh vực, địa bàn; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với thái độ cầu thị, đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích, đánh giá sâu những khuyết điểm, tìm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủycho rằng, để đạt được mục tiêu xây dựng huyện Can Lộc trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2025, toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần phải thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt.

Huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiên trì, rõ lộ trình; tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục phối hợp đồng bộ với các ngành liên quan để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại KCN Hạ Vàng và các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện; quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương về xã hội hóa huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phát sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, sau đại hội, cấp ủy cần khẩn trương phân công cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng địa bàn; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động; xác định rõ bước đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống.

Ngay sau phần phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc khóa XXXVI triển khai các bước bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại biểu biểu quyết danh sách bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

... và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 38 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện. Tiếp đó, tiến hành giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

Tại phiên làm việc chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc khóa XXXVI sẽ tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Đại hội cũng tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp Đảng bộ huyện khóa XXXVI sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Nhóm P.V