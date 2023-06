Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa có quyết định chỉ định đồng chí Hồ Huy Thành – Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 7/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định số 869-QĐNS/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Hồ Huy Thành – Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đồng chí Hồ Huy Thành – Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cho thấy, thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được tăng cường và có nhiều đổi mới.

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, phát triển Đảng viên được quan tâm. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp 453 quần chúng ưu tú vào đảng; chuyển đảng chính thức cho 322 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 793 đồng chí; tặng huy hiệu đảng cho 889 đảng viên.

Ông Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Công tác dân vận của Đảng được quan tâm chỉ đạo cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dân vận của Đảng trên cơ sở phát huy thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mô hình dân vận khéo. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, thủ tục, xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Kết quả, về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 4/6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, có 4 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt 75% trở lên; 12 chỉ tiêu đặc thù không khảo sát, đánh giá hoặc dùng kết quả đạt được hàng năm để đánh giá; 1 chỉ tiêu chưa áp dụng để thực hiện tính tỷ lệ.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Nguyễn Tiến Điền tham luận vê công tác lãnh đạo, chỉ đạo dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn.

Giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2021 đạt 5.241,6 tỷ đồng (tăng 5,23% so với năm 2020), năm 2022 đạt 5.634,8 tỷ đồng (tăng 7,5% so với năm 2021). Dự kiến cuối nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 12.785,8 tỷ đồng, đạt 102,31% so với mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 45,32 triệu đồng/người/năm, tăng 5,82 triệu đồng so với năm 2020 (tăng 14,7%).

Đến nay, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, 6/20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 30%), dự kiến có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 110/154 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 71,5%, tăng 78 thôn so với đầu nhiệm kỳ); 24/35 tiểu tiêu chí huyện NTM cơ bản đạt. Toàn huyện có 18 sản phẩm OCOP (2 sản phẩm 4 sao, 16 sản phẩm 3 sao). Huyện tập trung chỉ đạo xây dựng đô thị Kỳ Đồng cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại V.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo nên phát triển khá toàn diện; đời sống tinh thần, sức khỏe, dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên; QP-AN được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh Lâm Anh Đúc tham luận tại hội nghị.

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược, huyện Kỳ Anh đã xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt cơ cấu lại ngành nông nghiệp; khai thác tiềm năng lợi thế ba vùng sinh thái, hình thành các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực của tỉnh và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt là hạ tầng giao thông theo các trục phát triển nội huyện và kết nối Khu kinh tế Vũng Áng...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thảo luận, kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành làm rõ thêm một số vấn đề tại hội nghị; giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm; tăng cường tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị...

Xây dựng chương trình công tác, tập trung chỉ đạo để đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đại hội trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào 3 mũi đột phá: tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm; huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của huyện Kỳ Anh, đồng thời nhấn mạnh: tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, tận tâm, tận lực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo

Huyện Kỳ Anh phải xác định rõ các tiềm năng, lợi thế về phát triển KT-XH để tập trung phát triển, đó là: nông nghiệp hữu cơ, kinh tế rừng, kinh tế biển gắn với du lịch biển, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, xác định tương lai của huyện Kỳ Anh phải gắn với sự phát triển, mở rộng của Khu kinh tế Vũng Áng.

Tăng cường cải cách hành chính gắn với thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Cụ thể hóa quy hoạch vùng huyện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt gắn với đề ra chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư cụ thể cho những năm cuối nhiệm kỳ. Xác định thứ tự ưu tiên các dự án để thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún. Tập trung hoàn thành đề án công nhận Kỳ Đồng là đô thị loại V trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Hoàn thành công tác GPMB dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng và các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Về văn hóa xã hội, cần tiếp tục quan tâm giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Trong hội nghị sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu đã tham quan gian trưng bày bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về XHCH và con đường đi lên XHCH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...”

... và tham quan gian hàng các sản phẩm OCOP huyện Kỳ Anh.

Vũ Viễn