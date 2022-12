Các địa phương Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dịp lễ Noel

Nhân dịp lễ Noel năm 2022, thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Hương Sơn, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức gặp mặt linh mục và hội đồng mục vụ, giáo xứ, giáo họ; các đảng viên là người Thiên chúa giáo trên địa bàn.

Nhân dịp lễ Noel năm 2022, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh vừa tổ chức gặp mặt đảng viên là người công giáo trên địa bàn.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng bà con giáo dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, “tốt đời, đẹp đạo”, “phúc âm giữa lòng dân tộc”, thực hiện đường hướng người công giáo tốt là người công dân tốt. Cơ cấu kinh tế trong đồng bào giáo dân tiếp tục chuyển biến tích cực.

Bà con giáo dân đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị và đô thị. Giáo xứ đã phối hợp vận động bà con giáo dân tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động để cùng các TDP và địa phương hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được đông đảo bà con giáo dân tham gia hưởng ứng. Các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách đối với người nghèo trong vùng giáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các hoạt động nhân đạo từ thiện được linh mục, hội đồng mục vụ và đồng bào công giáo tham gia hưởng ứng tích cực.

Các phong trào đã khơi dậy, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mối đoàn kết lương - giáo ngày càng thắt chặt, bà con giáo dân tích cực lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân ngày càng được nâng lên.

Công tác xây dựng củng cố chính quyền nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được chú trọng; các chi đoàn, chi hội và các đoàn thể trong các khu dân cư, tổ dân phố vùng đồng bào công giáo kiện toàn theo quy định và hoạt động có hiệu quả, có 37 cán bộ, đảng viên là giáo dân đang tham gia công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đoàn thể. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn thị xã có 6 giáo dân là đại biểu HĐND các cấp.

Đối với các chi bộ vùng giáo, những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chất lượng sinh hoạt có nhiều đổi mới. Hiện nay, toàn thị xã có 16 đảng viên là người công giáo. Nhiều đảng viên thực sự là tấm gương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ban đoàn kết công giáo đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại buổi gặp mặt, các đảng viên đã trao đổi, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thị xã có các giải pháp thực hiện cụ thể để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vùng giáo, các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ vùng giáo…

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đảng viên là người công giáo trong năm 2022.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh mong muốn, sang năm 2023, các đồng chí đảng viên và bà con giáo dân trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực sự là những tấm gương sáng để Nhân dân noi theo, sống “tốt đời đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước”, góp phần vào sự phát triển của thị xã.

Các đảng viên là hạt nhân tiên phong tiếp tục tích cực đóng góp, tham gia hiệu quả vào các mặt công tác của địa phương; tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến bà con giáo dân; gương mẫu đi đầu và tiên phong trong các phong trào; tham mưu cho cấp ủy các biện pháp để kết nạp thêm nhiều đảng viên mới là giáo dân; làm cầu nối để đoàn kết lương giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Chiều 19/12, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn, Ban Đoàn kết Công giáo huyện tổ chức gặp mặt linh mục và hội đồng mục vụ, giáo xứ, giáo họ trong toàn huyện; tổng kết phong trào “Người Công giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo năm 2022".

Huyện Hương Sơn hiện có 13 xã, thị trấn có bà con giáo dân với hơn 13.000 người. Năm 2022, Ban Thường trực Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa đạo và đời, thực hiện chương trình phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ huyện đề ra.

Bà con giáo dân huyện Hương Sơn đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, “tốt đời, đẹp đạo”, “phúc âm giữa lòng dân tộc”, thực hiện đường hướng người công giáo tốt là người công dân tốt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn Nguyễn Thành Đồng: Năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của bà con tại các giáo xứ, giáo họ để đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm giúp đỡ.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của quê hương miền núi, thời gian qua, bà con giáo dân đã mạnh dạn đầu tư vào cải tạo vườn tạp, quy hoạch vườn cây ăn quả kết hợp cây lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi theo mô hình kinh tế trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, hằng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, toàn huyện có 112 mô hình kinh tế của bà con giáo dân có thu nhập từ 150 - 500 triệu đồng/năm, 98 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2022, bà con giáo dân tại 13 xã, thị trấn đã làm mới trên 3,5km mương bê tông, 4,3km đường bê tông, 9km bê tông nội đồng; 330 hộ tham gia cải tạo vườn tạp, 25 hộ tham gia xây dựng vườn mẫu.

Đặc biệt, toàn huyện có 231 hộ giáo dân tham gia hiến 1.034 m2 đất; đóng góp trên 4.827 ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Truyền Tin (Quang Diệm) Nguyễn Văn Đồng: Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng nhờ sự đoàn kết nhất trí lương giáo nên huyện Hương Sơn đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cũng trong năm nay, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ đã vận động bà con giáo dân quyên góp tặng 1.592 suất quà cho hộ nghèo, hộ tàn tật với tổng số tiền 856 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 7 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 935 triệu đồng; tổ chức khám mắt miễn phí cho trên 800 hộ giáo dân với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam phát động với các nội dung “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo”, thời gian qua, các xứ, họ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện tại, tỷ lệ gia đình văn hoá ở địa phương có đồng bào công giáo đạt gần 90%, hầu hết các xứ, họ đều có gia đình giáo dân đạt gia đình văn hoá tiêu biểu 3 năm liên tục; 100% gia đình có đạo tham gia BHYT, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện lên hơn 90%.

Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng mong muốn bà con giáo dân tiếp tục tích cực đóng góp, tham gia hiệu quả vào các mặt công tác của địa phương; gương mẫu đi đầu và tiên phong trong các phong trào, xây dựng mối đoàn kết lương giáo, đoàn kết toàn dân; đồng sức, đồng lòng tham gia xây dựng huyện Hương Sơn nói riêng, Hà Tĩnh nói chung ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn trao thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo năm 2022.

Chiều 19/12, Thường trực Huyện ủy Can Lộc tổ chức gặp mặt các đồng chí đảng viên là người Thiên chúa giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bùi Thị Kiều Nhi chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Can Lộc đã thông tin những kết quả đạt được trên các lĩnh vực KT-XH của địa phương năm 2022.

Vượt qua khó khăn, với sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân Can Lộc đã cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện ước đạt 1584,8 tỷ đồng; nhiều công trình, dự án trên địa bàn được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 ước đạt 212 tỷ đồng, đạt 109,3% kế hoạch tỉnh giao và bằng 106% HĐND huyện giao. Phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được phát huy và đạt những kết quả tích cực, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Nguyễn Minh Tạo - đảng viên vùng giáo xã Gia Hanh: Thời gian gần đây, bà con lương giáo, cán bộ đảng viên đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong những thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của các chi bộ vùng giáo; vai trò tiên phong gương mẫu của các đảng viên, cán bộ cốt cán và đồng bào công giáo trên địa bàn. Theo đó các phong trào thi đua yêu nước, “tốt đời, đẹp đạo”, “phúc âm giữa lòng dân tộc”, thực hiện đường hướng người công giáo tốt là người công dân tốt… đã góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của bà con trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng NTM, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ông Hoàng Văn Báu - đảng viên xã Xuân Lộc bày tỏ những trăn trở trước thực trạng số lượng đảng viên là người công giáo ngày càng giảm, vì vậy, cần có giải pháp, cách làm để phát triển đảng viên vùng giáo.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã bày tỏ niềm vui trước những kết quả đáng ghi nhận về tình hình KT-XH của huyện trong năm 2022, đồng thời đề xuất một số giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Ông Trần Văn Loan - đảng viên xã Gia Hanh: Các địa phương phải đổi mới trong các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động giao lưu, tạo mối đoàn kết gắn bó lương giáo trên các địa bàn dân cư.

Các đảng viên là người Thiên chúa giáo cũng đã chia sẻ những băn khoăn trong việc tạo nguồn, phát triển đảng viên vùng giáo, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động, trong đời sống….

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh đánh giá cao những đóng góp của đảng viên vùng giáo đối với sự phát triển chung của huyện, đồng thời tiếp thu, cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đảng viên người Thiên chúa giáo trên địa bàn.

Thực tế hiện nay, việc phát triển đảng viên vùng giáo đang gặp nhiều khó khăn, đội ngũ đảng viên trẻ ngày càng ít. Vì thế, mong muốn đội ngũ cán bộ đảng viên vùng giáo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng đội ngũ kế cận; tiếp tục đóng góp tích cực vào các phong trào hoạt động của địa phương; tham gia tuyên truyền chủ trươngcủa Đảng, , chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con giáo dân; gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; tiếp tục tham mưu địa phương các giải pháp phát triển đảng viên vùng giáo.

Hiện nay, 8/18 xã, thị trấn ở Can Lộc có đồng bào theo đạo Thiên chúa, chiếm tỷ lệ gần 18% dân số. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 30 đảng viên là người Thiên chúa giáo.

