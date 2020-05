Các địa phương ở Hà Tĩnh tổ chức đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Tại đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trọng thể trong sáng nay(12/5), các địa phương ở Hà Tĩnh đã xác định hướng đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tới dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Thạch Xuân (Thạch Hà) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thạch Xuân thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nông nghiệp

Đại hội Đảng bộ xã Thạch Xuân (Thạch Hà) lần thứ XXIV xác định tái cơ cấu nông nghiệp là một trong những mũi đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, xã Thạch Xuân đã thực hiện mạnh mẽ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp sát với điều kiện thực tiễn; chuyển đổi hợp lý cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, hợp đồng liên kết với doanh nghiệp với quy mô 65 ha. Giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích bình quân đạt hơn 72 triệu đồng/ha.

Xã đã khai thác, phát huy điều kiện bán sơn địa để thu hút các mô hình chăn nuôi, trong đó có 2 mô hình chăn nuôi bò tập trung, nâng tổng đàn trâu bò gần 2.500 con.

Các đại biểu biểu quyết về cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất và phúc lợi xã hội cũng là nét nổi bật của Thạch Xuân trong nhiệm kỳ 2015-2020. Một số công trình trọng điểm đã được đầu tư và đưa vào sử dụng như: Trạm Y tế, dự án đường Bắc Nam, nhà đa chức năng Trường Tiểu học, nhà hiệu bộ Trường Mầm non... với tổng vốn huy động 120 tỷ đồng.

Đây cũng là đơn vị dẫn đầu toàn huyện về xây dựng công trình giao thông nông thôn. 5 năm qua, toàn xã làm được 26 km đường bê tông; 4,18 km kênh mương bê tông; xây dựng khuôn viên trụ sở, nâng cấp nhà làm việc; đến nay cơ bản 7/7 thôn có nhà văn hóa đảm bảo tiêu chí NTM...

Sau khi chính thức về đích NTM vào cuối năm 2018, một số tiêu chí NTM tại Thạch Xuân đạt mức cao so với quy định như: thủy lợi, giáo dục - đào tạo, quốc phòng an ninh... Toàn xã có 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 40 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn.

... và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã

Nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định các mũi đột phá: thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập; hoàn thành 7/7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển thương mại - dịch vụ tại khu trung tâm xã; phát huy vai trò cấp ủy và chất lượng trong sinh hoạt chi bộ Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu: thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người; giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng/ha/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020-2025 đạt trên 150 tỷ đồng; cơ bản hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu vào năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm tối thiểu trên 0,5%...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Xuân khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; ông Nguyễn Xuân Quý tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Hồng Lộc nỗ lực đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2025

Đó là nhiệm vụ cơ bản đề ra trong Đại hội Đảng bộ xã Hồng Lộc (Lộc Hà) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng nay (12/5), Đảng bộ xã Hồng Lộc tổ chức đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã đến tặng hoa và chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Lộc đã đoàn kết, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, NTM đạt được nhiều kết quả nổi bật, an ninh trật tự ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo…

Với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, giá trị sản xuất các ngành kinh tế (năm 2019) đạt 281,18 tỷ đồng (tăng 87,89 tỷ đồng so với năm 2015), thu nhập bình quân đầu người đạt 37,3 triệu đồng (tăng gần gấp đôi so với năm 2015). Trong 5 năm qua, toàn xã đã huy động được 208,3 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, trong đó, người dân đóng góp trị giá 25,1 tỷ đồng.

Trong xây dựng NTM, Hồng Lộc đã về đích vào năm 2018, vượt trước thời hạn 2 năm so với kế hoạch, hiện có 2/7 khu dân cư kiểu mẫu, 22 vườn mẫu; đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao.

Các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới đã được 104 đại biểu tham gia đại hội bàn bạc, thảo luận, nhất trí cao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội nhiều khởi sắc: 3 trường học (THCS, tiểu học, mầm non) đóng trên địa bàn đều đạt và giữ vững trường chuẩn quốc gia cấp độ 1, 2; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp nằm tốp đầu toàn huyện; xã đã khôi phục thành công CLB Trò Kiều; hoạt động thể thao được Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen... Công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” và an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Cùng với công tác đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được quan tâm thường xuyên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện được chú trọng…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hồng Lộc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực VH-XH, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững QP-AN.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn tặng hoa và chúc mừng 15 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ xã Hồng Lộc nhiệm kỳ mới; trong đó ông Mai Đình Phong tái cử chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất các ngành đạt 443,92 tỷ đồng vào năm 2025; giá trị thu hoạch đạt 100 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 tăng lên 65 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả giai đoạn 206 tỷ đồng; 7/7 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu; mỗi năm thành lập 1 doanh nghiệp, HTX; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, công nghệ cao hàng năm đạt 7 ha.

Giữ vững và phát huy các tiêu chí VH-XH, QPAN, xã phấn đấu hoàn thành xây dựng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trước năm 2025, trong đó, chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và thực hiện tiêu chí về sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân.

Mỗi năm, Đảng bộ kết nạp mới 5 đảng viên. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Thạch Ngọc quyết tâm đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2024

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) phấn đấu đến năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 0,5% - 0,7%...

Sáng 12/5, Đảng bộ xã Thạch Ngọc long trọng tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, vượt qua khó khăn, Đảng bộ xã Thạch Ngọc đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Cuối năm 2018, xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm (năm 2019); giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên toàn xã đạt 60,5 triệu đồng/ha/năm;

Dự đại hội có 133 đại biểu chính thức đại diện cho 253 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn xã có 8/8 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 94% gia đình văn hóa; 3/3 trường học đạt trường chuẩn mức độ 1; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,7%, cận nghèo còn 6,41%...

Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; kết nạp 16 đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 101 đảng viên...

Tại đại hội, đại biểu thống nhất biểu quyết bầu số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 13 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quán triệt chặt chẽ; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả đã phát huy được sức mạnh của Nhân dân trong thi đua lao động, sản xuất và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền...

Đại hội tiến hành bầu trực tiếp bí thư. Đồng chí Lê Thanh Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã xác định 3 mũi đột phá. Các chỉ tiêu cụ thể được xác định là: thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt trên 50 - 55 triệu đồng/người/năm; 10 ha diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGap; xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024; xây dựng thêm ít nhất 50 vườn mẫu, cải tạo, chỉnh trang trên 250 vườn; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 0,5% - 0,7%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%; chỉ số cải cách hành chính đạt loại xuất sắc...

Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2-3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 20 đảng viên; tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên đạt từ 82% trở lên...

Đức Giang huy động tối đa nguồn lực để xây dựng NTM bền vững

Đảng bộ xã Đức Giang (Vũ Quang) xác định, 5 năm tới xã sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng NTM bền vững, đạt chuẩn nâng cao, đưa quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang dự Đại hội Đảng bộ xã Đức Giang nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng 12/5

Trong nhiệm kỳ qua, ngoài giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, Đảng bộ xã Đức Giang đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá trên các lĩnh vực và có sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt kế hoạch.

Trong đó đáng chú ý là giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 153 tỷ đồng, bằng 113,4% so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, tăng 9,97 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt, xã đã đạt chuẩn NTM năm 2016 và hiện đã hoàn thành 20/20 tiêu chí theo Quyết định 05 của UBND tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đức Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên lĩnh vực VH-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xã Đức Giang cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với 92% gia đình văn hóa, 100% thôn văn hóa, cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%.

Quốc phòng vững mạnh, xóm làng bình yên, an ninh chính trị ổn định; đội ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo, tổ chức đảng ở cơ sở luôn được củng cố, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát biểu chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đức Giang

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ xã Đức Giang nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ các mục tiêu chính là: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường, củng cố vững chắc QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng NTM bền vững, đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Đức Giang nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Minh Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có giá trị sản xuất các ngành đạt 224,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người từ 60 triệu đồng trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 31.250 triệu đồng; giá trị sản phẩm trồng cây lâu năm đạt 228 triệu đồng/ha/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 1-1,5 %; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có việc làm bình quân hằng năm là 70%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 95%; có 7 khu dân cư kiểu mẫu, 200 vườn mẫu đạt chuẩn và xã đạt chuẩn NTM nâng cao....

Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt vững mạnh; hằng năm xây dựng 15 mô hình dân vận khéo...

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Đức Giang nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Minh Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Xây dựng Nam Phúc Thăng trở thành vùng quê đáng sống

Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đưa Nam Phúc Thăng trở thành vùng quê đáng sống.

Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025) vào sáng nay (12/5).

Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng được sáp nhập từ 3 đảng bộ: Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng. 3 xã cũ đã về đích NTM tạo tiền đề cho Nam Phúc Thăng vững mạnh về mọi mặt trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Nam Phúc Thăng đã đoàn kết, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Phúc Thăng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất đến hết năm 2020 ước đạt 505 tỷ đồng so với mục tiêu đại hội 492 tỷ đồng (đạt 102,6%), thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt trên 41,5 triệu đồng (tăng 143% so với đầu nhiệm kỳ, đạt 103,7% so với mục tiêu đại hội đề ra). Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 350 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường, đáp ứng đời sống tinh thần của Nhân dân. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao và tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Phó Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Nhật: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo của cán bộ, đảng viên; chăm lo đời sống của Nhân dân, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết danh sách bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đưa Nam Phúc Thăng đạt xã NTM nâng cao vào năm 2023, trở thành vùng quê đáng sống.

Trên cơ sở đó, đại hội cũng đã đưa ra các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới như: Tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng; xây dựng từ 1-2 sản phẩm OCOP; thành lập mới 6-8 doanh nghiệp, 4-5 hợp tác xã; tổng thu ngân sách hằng năm đạt trên 15 tỷ đồng; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025). Ông Nguyễn Văn Báu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường THPT Vũ Quang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 3

Trường THPT Vũ Quang sẽ tập trung xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, phấn đấu sớm đạt chuẩn mức độ 3...

Đại hội Đảng bộ Trường THPT Vũ Quang lần thứ V diễn ra vào sáng ngày 12/5.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường THPT Vũ Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ nhà trường xác định việc thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, mỗi đảng viên là một hạt nhân tích cực nêu gương trong các phong trào thi đua dạy học.

Qua đó, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao, chất lượng mũi nhọn và đại trà vượt mức so với chỉ tiêu của nhiệm kỳ; tỷ lệ học sinh đạt tốt nghiệp hằng năm từ 90 - 99%; trong nhiệm kỳ có 4 em đạt học sinh giỏi quốc gia, 77 em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh; tỷ lệ học sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hằng năm đều đạt trên 55%...

Các đảng viên nhất trí cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa “hồng” vừa “chuyên” nên nhà trường hiện có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Ngoài các công trình nghiên cứu khoa học thì trong 5 năm qua trường đã có 19 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp ngành, trong đó 2 đề tài được công nhận cấp tỉnh và đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn dạy học.

Năm học 2015 - 2020, Trường THPT Vũ Quang được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2;

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu BCH khóa mới và trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được thực hiện có hiệu quả, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 5 năm liên tục Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; thầy Trần Quốc Hoàn - Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. (Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Vũ Quang chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới).

Với phương châm hành động: Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, Đại hội Đảng bộ Trường THPT Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giáo viên để xây dựng Trường THPT Vũ Quang đạt chuẩn quốc gia mức độ 3.

