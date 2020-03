Các địa phương ở Hà Tĩnh tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (19/3), Đảng bộ thị trấn Thạch Hà, phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh), xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Xuân Viên (Nghi Xuân) tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Thạch Hà khóa II.

Thị trấn Thạch Hà phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến 2025 đạt 75 triệu

Đảng bộ thị trấn Thạch Hà là một trong ba đơn vị được Thạch Hà lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Đầu năm 2020, thị trấn Thạch Hà được mở rộng về quy mô diện tích và dân số sau khi thực hiện sáp nhập với xã Thạch Thanh (cũ). Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Thạch Hà đã đoàn kết, thống nhất, giành nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thạch Thanh - đơn vị vừa sáp nhập vào thị trấn đạt chuẩn NTM trước 1 năm, thị trấn Thạch Hà cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 4. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 4.000 tấn; diện tích rau, củ, quả và các loại cây trồng khác hàng năm từ 60 – 65 ha...

Trong 5 năm qua, người dân thị trấn Thạch Hà (gồm cả xã Thạch Thanh cũ) đã hiến trên 32.000 m2 đất, mở rộng 158 tuyến đường giao thông với chiều dài 45 km, xây dựng 48 km đường giao thông nội tổ, nội thôn, 14 km kênh mương nội đồng, 13 km mương thoát nước dân sinh; xây dựng 11 nhà văn hóa và hoàn thiện 15 khuôn viên nhà văn hóa; xây dựng 23 vườn mẫu, cải tạo 700 vườn tạp, chỉnh trang nhiều tuyến đường đảm bảo xanh, sạch, đẹp...

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự đại hội lắng nghe những kết quả địa phương đạt được trong nhiệm kỳ qua

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và một số báo cáo quan trọng khác.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về sự phát triển của thị trấn trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 80 tỷ đồng;

Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích trên 85 triệu/ha/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa trên 95%; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 40%, 100% khu dân cư văn minh, kiểu mẫu theo tính chất đô thị; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm trên 1,2%...

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thạch Hà khóa mới sẽ tiếp tục vượt khó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Thạch Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tập trung xây dựng quy hoạch chung của thị trấn có chất lượng, tầm nhìn và định hướng chiến lược gắn với quy hoạch vùng của huyện, quy hoạch không gian của thành phố. Khảo sát, đánh giá toàn diện, đề ra các giải pháp đúng nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung phát triển thương mại - dịch vụ; chú trọng khai thác lợi thế cửa ngõ phía Bắc thành phố Hà Tĩnh.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thạch Hà khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, ông Nguyễn Văn Duy tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 99,56% phiếu bầu. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kỳ Phương quyết tâm giữ vững phường văn minh đô thị

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Kỳ Phương khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng. Đây là một trong hai đơn vị được thị xã Kỳ Anh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường Kỳ Phương đều hoàn thành và vượt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu KT-XH cơ bản. Tổng giá trị sản xuất xã hội năm 2019 đạt 270,9 tỷ đồng (tăng 45% so với năm 2015, bằng 60,8% chỉ tiêu nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 8% (năm 2015) xuống 6% (năm 2019); tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 37% (năm 2015) lên 53% (năm 2019), bằng 139% so với kế hoạch.

Nhiệm kỳ qua, phường Kỳ Phương trở thành “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; thu nhập bình quân đầu người từ 32 triệu đồng năm 2015, tăng lên 42 triệu đồng năm 2019.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thiếu tá Nguyễn Duy Sáng - Trưởng Công an phường Kỳ Phương phát biểu tham luận tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá là: tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ vững và nâng cao các tiêu chí phường văn minh đô thị; tăng cường cải cách hành chính gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương xã hội và pháp luật nhà nước.

Đại hội cũng đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng đạt 50,63%; giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp xuống còn 4,79%; tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm; xây dựng 10 tuyến đường văn minh đô thị và giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành nhấn mạnh những thành tựu phường Kỳ Phương đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần cùng toàn thị xã phấn đấu được công nhận đô thị loại 3.

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành yêu cầu phường Kỳ Phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành yêu cầu phường tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị.

Song song với việc phát triển kinh tế cần quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Phương nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Theo đó, ông Lê văn Chương tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ phường Kỳ Phương thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung thảo luận dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, nhằm giúp phường Kỳ Phương giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thạch Hạ quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Hạ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng nay (19/3) là 1 trong 3 đại hội điểm cấp cơ sở của TP Hà Tĩnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Thạch Hạ đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và giành kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, các kết quả đạt được góp phần cùng Đảng bộ TP Hà Tĩnh xây dựng thành phố đạt đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ Nguyễn Hữu Hùng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Phát huy tiềm năng của địa phương, Đảng bộ xã đã lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực (tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng mạnh, chiếm 83%); thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt gần 167 tỷ đồng…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 22 hộ (giảm 2,94% so với đầu nhiệm kỳ), hộ cận nghèo còn 3,04% (giảm 4,5% so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu nghị quyết).

Dự đại hội có 141 đại biểu chính thức.

Nhiệm vụ xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo và giành kết quả nổi bật. Đến nay, 6/11 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, từng bước phấn đấu các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. Bộ máy tổ chức được kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội xác định mục tiêu quyết tâm xây dựng xã Thạch Hạ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bền vững, xứng đáng là đơn vị điển hình toàn thành phố.

Đại hội đã đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và 3 nhóm nhiệm vụ về công các xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hạ thể hiện quyết tâm chính trị cao, phát triển địa phương toàn diện hơn trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hạ cần thể hiện quyết tâm chính trị , đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, cách nghĩ, cách làm; đoàn kết, thống nhất để đề ra các giải pháp có tính khả thi cao, phát triển địa phương toàn diện hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Đức (giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020) trúng cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Hạ tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XXI, thông qua nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Xuân Viên sẽ trở thành xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Xuân Viên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra, đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2019.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, bằng nhiều cách làm năng động, sáng tạo nên kinh tế có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Xuân Viên là 1 trong 3 đảng bộ được Huyện ủy Nghi Xuân chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Trong đó, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 13,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 44 triệu đồng. Năm 2019, thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt trên 15 tỷ đồng (tăng 15,34% so với đầu nhiệm kỳ); thương mại, dịch vụ, du lịch, ngành nghề khác đạt trên 74 tỷ đồng, tăng 19,52% so với năm 2015.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên Đậu Minh Ngụ trình bày văn kiện đại hội.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 5 năm liền, Xuân Viên đạt danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới"; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 là 96%, tăng 9% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao ở tất cả các bậc học.

Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên.

Nhiệm kỳ tới, đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng xã Xuân Viên đạt NTM kiểu mẫu; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp gắn với đề án sản xuất, theo hướng hưu cơ, bền vững.

Phấn đấu đến 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; tăng trưởng giá trị sản xuất hằng năm đạt trên 14%; tổng sản lượng lương thực đạt 2.500 tấn; thu ngân sách hàng năm đạt 13 tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh đặt nhiều kỳ vọng Xuân Viên sẽ trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh nhấn mạnh: “Xuân Viên cần phải hoàn thiện quy hoạch; phát huy tối đa lợi thế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ; cần huy động tối đa các nguồn lực để thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho con em địa phương...

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ".

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Viên Nguyễn Thị Thanh Hải được đại hội nhất trí bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 95,37%.

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Viên tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, thông qua dự thảo nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Nhóm P.V