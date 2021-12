Cẩm Xuyên khen thưởng 5 tập thể làm tốt công tác kiểm tra Đảng năm 2021

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã góp phần chỉnh đốn và tăng cường sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 24/12, Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2021.

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 nhưng Huyện ủy Cẩm Xuyên vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên đã kiểm tra 26 tổ chức Đảng và 5 đảng viên; giám sát đối với 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên; thi hành kỷ luật với 1 tổ chức Đảng (BCH Đảng bộ xã Cẩm Thịnh) và 3 đảng viên (trong đó cảnh cáo 1 đồng chí và cách chức 2 đồng chí).

Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên Phan Ngọc Tố tham luận về các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội năm 2022

Ngoài ra, cấp ủy cơ sở trên toàn huyện đã thực hiện kiểm tra 72 tổ chức Đảng cấp dưới và 29 đảng viên, giám sát 31 tổ chức Đảng cấp dưới và 14 đảng viên; UBKT các cấp trong toàn huyện cũng tổ chức kiểm tra 46 tổ chức Đảng cấp dưới và 21 đảng viên, giám sát 40 tổ chức Đảng cấp dưới và 19 đảng viên...

Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cái cách tư pháp năm 2021, Cẩm Xuyên tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ:Năm 2022, huyện Cẩm Xuyên cần tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác nội chính. Để làm tốt công tác này, cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu; tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn đọng...

Năm 2022, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên.

Theo đó, địa phương sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; chủ động xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và UBKT cơ sở.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật: Đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt tuyên truyền, nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, cần bám sát kế hoạch của BTV Huyện ủy để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác nội chính của đơn vị mình đúng trọng tâm, trọng điểm; đi sâu những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân.

Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, chủ động ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra một cách sát đúng, hiệu quả.

Huyện ủy Cẩm Xuyên tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021.

Phan Trâm