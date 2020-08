Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải lấy phòng ngừa là chính

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh cần xác định kiểm tra, giám sát là công tác thường xuyên, trong đó lấy phòng ngừa là chính với phương châm “kiểm tra phải sâu, giám sát phải rộng, kỷ luật phải nghiêm và phải động viên được mọi người”.

Sáng 18/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương. Dự hội nghị có Ủy viên UBKT Trung ương Tô Duy Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III UBKT Trung ương Trịnh Thế Bình. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái chủ trì hội nghị.

Nhiều chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và UBKT các cấp

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp có nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó, chú trọng kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tỉnh và địa phương, đơn vị; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp đã làm tốt nhiệm vụ phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy; kỷ luật, kỷ cương của Đảng tiếp tục được tăng cường. Tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 5.798 tổ chức Đảng (tăng 45% so với nhiệm kỳ trước), 4.474 đảng viên (giảm 4,8% so với nhiệm kỳ trước); giám sát chuyên đề 4.229 tổ chức Đảng (tăng 53% so với nhiệm kỳ trước) và 4.220 đảng viên (giảm 9,5% so với nhiệm kỳ trước).

Qua kiểm tra, kết luận 318 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 62 đảng viên; qua giám sát phát hiện 69 tổ chức Đảng và 136 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải: Đề nghịTrung ương sớm có phương án cụ thể để thực hiện bố trí thành viên UBKT chuyên trách ở các đảng ủy cấp xã, những tổ chức Đảng trong cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên

UBKT các cấp đã kiểm tra 154 tổ chức Đảng và 779 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 112 tổ chức Đảng và 590 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 32 tổ chức và 342 đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia: Để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đạt hiệu quả, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự có năng lực, tâm huyết và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này.

UBKT các cấp cũng kiểm tra 3.798 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 1.627 tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát theo chuyên đề 3.063 tổ chức Đảng và 1.875 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 47 tổ chức Đảng, trong đó khiển trách 32, cảnh cáo 15. Cấp ủy, UBKT các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 3.066 đảng viên (tăng 30% so với nhiệm kỳ trước), trong đó khiển trách 2.439, cảnh cáo 403, cách chức 73, khai trừ 151 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt với 50 đảng viên.

Bên cạnh đó, thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt kịp thời, đúng quy định; qua đó nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thảo luận giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đại biểu cũng đề xuất trung ương cần sớm tổng kết mô hình hợp nhất cơ quan UBKT và thanh tra cùng cấp để có định hướng, chỉ đạo cụ thể; có phương án để thực hiện bố trí thành viên UBKT chuyên trách ở các đảng ủy cấp xã, những tổ chức đảng trong cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên; nên giao quyền chuẩn y UBKT cấp dưới cho UBKT cấp trên... Đại biểu cũng góp ý, sửa đổi một số điều trong Quy định số 30 -QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Công tác kiểm tra cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên UBKT Trung ương Tô Duy Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ủy viên UBKT Trung ương Tô Duy Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Tô Duy Nghĩa đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tự diễn biến tự chuyển hóa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy.

Đại biểu dự hội nghị.

Đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra; tăng cường giám sát chuyên đề. Giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, thu hồi tiền do tham ô chiếm dụng mà có.

Đồng thời, củng cố kiện toàn đội ngũ người làm công tác kiểm tra đủ về số lượng, có bản lĩnh gắn với quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh.

Đối với nhân sự đại hội Đảng, đồng chí Tô Duy Nghĩa yêu cầu tỉnh thực hiện theo các hướng dẫn của UBKT Trung ương; đồng thời tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư và các vấn đề liên quan.

Sau đại hội, cần xây dựng chương trình quy chế làm việc của UBKT, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và tham mưu cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy.

Đồng chí Tô Duy Nghĩa cũng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đề xuất của đại biểu tại hội nghị để báo cáo UBKT trung ương xem xét.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra giám sát đã đạt được nhiều dấu ấn, có cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bồi đắp niềm tin trong Nhân dân, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBKT Tỉnh ủy cần tiếp tục làm sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, triển khai công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

“Đây là công tác thường xuyên nhưng lấy phòng ngừa là chính; với phương châm “kiểm tra phải sâu, giám sát phải rộng, kỷ luật phải nghiêm và phải động viên được mọi người” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cấp ủy các cấp cần chịu trách nhiệm toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác kiểm tra. Đặc biệt, sau đại hội, công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện chặt chẽ, thường xuyên hơn.

Song song với các nhiệm vụ này, các cấp ủy cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBKT Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBKT Trung ương để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng cờ thi đua cho UBKT Tỉnh ủy là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho UBKT Tỉnh ủy - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phượng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn...

... và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen cho 9 tập thể xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao tặng bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thu Hà - Lê Tuấn