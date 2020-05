Đảng bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh: Xây dựng ngân sách địa phương an toàn, hiệu quả

Đó là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá mà Đảng bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sáng nay (16/5), Đảng bộ Sở Tài chính long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh đã triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đảng ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách tài chính được tập trung thực hiện. Nhờ đó, hệ thống chính sách tài chính thời gian qua được đánh giá đồng bộ, toàn diện, đầy đủ nhất, đảm bảo đúng định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh, kịp thời và phát huy tốt hiệu quả, là động lực lớn để phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách đã ban hành cơ bản đảm bảo nguồn lực, giám sát chặt chẽ, phát huy tác dụng theo yêu cầu của chính sách.

Quy mô thu ngân sách và chất lượng nguồn thu tăng 3 lần so với Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XVIII; thu chi ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ phát triển, an sinh xã hội, kiểm soát nợ công; đảm bảo an toàn tuyệt đối ngân sách địa phương…

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Thị Việt Ánh đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Tài chính trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động các đoàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ bồi dưỡng và kết nạp 9 đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết.

Đặc biệt, Đảng bộ Sở Tài chính đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo, đồng thời biểu dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các đại biểu biểu quyết về cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ...

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Tài chính xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; cải cách hành chính mạnh mẽ, nâng cao chất lượng cải cách tài chính công, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tăng cường quản lý về tài chính công, đảm bảo xây dựng ngân sách địa phương lành mạnh, an toàn, hiệu quả; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

...và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy khóa mới. Ông Hà Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 50% đơn vị xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng bằng khen, giám đốc sở tặng giấy khen); Phấn đấu 100% cán bộ, công chứng đạt lao động tiên tiến (trong đó 15% được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở được UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Chính phủ tặng bằng khen); Cơ quan hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu công sở văn hóa); Phấn đấu hàng năm Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)...

Thành Chung