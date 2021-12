Đảng viên vùng giáo Can Lộc tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống

Thời gian qua, đảng viên vùng giáo Can Lộc (Hà Tĩnh) đã sát cánh cùng chính quyền địa phương trong các phong trào phát triển KT-XH, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo.

Chiều 17/12, Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt đảng viên là người Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Can Lộc đã thông tin những kết quả đạt được trên các lĩnh vực KT-XH của địa phương năm 2021 như: tổng giá trị đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.324/1.700 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch năm; diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 280 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch tỉnh giao và bằng 155% HĐND huyện giao; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Hiện nay, toàn huyện có 32 đảng viên là người công giáo, trong đó, nhiều đồng chí giữ các chức vụ quan trọng tại các xã, thị trấn; một số đồng chí là cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, trường học; nhiều đảng viên thực sự là nòng cốt, là tấm gương trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Trần Văn Loan - đảng viên xã Gia Hanh: Mong huyện tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên vùng giáo để có nguồn thay thế.

Trao đổi với lãnh đạo huyện Can Lộc, các đảng viên đã bày tỏ niềm vui trước những kết quả nổi bật mà huyện đã đạt được trong một năm nhiều khó khăn; đề xuất với cấp ủy, chính quyền huyện một số giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển KH-XH, các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM.

Các đảng viên cũng chia sẻ một số băn khoăn, trăn trở trong quá trình công tác tại cơ sở và bày tỏ nguyện vọng nhận được sự hỗ trợ sâu sát hơn nữa của chính quyền các cấp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống đánh giá cao những đóng góp của đảng viên vùng giáo đối với sự phát triển chung của huyện trong thời gian qua.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc mong muốn các đảng viên vùng giáo tiếp tục chung tay trong việc quan tâm, định hướng, bồi dưỡng và phát triển các đảng viên mới; tiếp tục sát cánh cùng với chính quyền địa phương trong các phong trào, đặc biệt là xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo.

Kết thúc buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh đề nghị cán bộ đảng viên vùng giáo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến người dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh phát biểu kết thúc buổi gặp mặt.

Đồng thời quan tâm, định hướng, bồi dưỡng và phát triển các đảng viên mới; vận động bà con phát triển kinh tế, tích cực tham gia phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Dịp này, lãnh đạo huyện Can Lộc đã tặng quà, chúc mừng các đảng viên vùng giáo nhân dịp lễ Giáng sinh.

Anh Thư