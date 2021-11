Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp hiệu quả, thiết thực

Ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết hiệu quả, thiết thực.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Sáng 25/11, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từng bước vượt khó, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống

Các thành viên đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương.

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thiên tai, nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, từng bước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 dự kiến đạt khoảng 5,54%, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Sản xuất công nghiệp phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Thu ngân sách dự kiến đạt 15.300 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục đạt kết quả tích cực, trong năm có thêm 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM. Dự kiến cuối năm 2021 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 huyện (Hương Sơn, Lộc Hà) đang đề nghị thẩm tra, đề xuất Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là thu hút đầu tư các dự án chiến lược trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa giáo dục có nhiều chuyển biến. Các hoạt động an sinh xã hội được tỉnh tập trung cao nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 được tập trung chỉ đạo. Toàn tỉnh xây dựng được 32 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ, 2.053 nhà ở kiên cố cho các hộ dân với kinh phí xã hội hóa trên 210 tỷ đồng.

Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Dịch bệnh trên địa bàn cơ bản vẫn được kiểm soát; từng bước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 9 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên nhiều lĩnh vực.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua.

Cấp ủy các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo nguyên tắc, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành…

Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) Phan Thăng An phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã phân tích và nhấn mạnh thêm một số giải pháp, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà tỉnh cần triển khai trong thời gian tới. Trong đó, tập trung các giải pháp liên quan đến công tác cán bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Đoàn kết, thống nhất trong thường trực cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thông tin với đoàn về công tác xây dựng Đảng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phân tích những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Hà Tĩnh trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác cán bộ; sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Trung ương cần tiếp tục có các chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đổi mới cách thức thi tuyển, tuyển chọn cán bộ; quan tâm phát triển đảng trong trường học; có các chính sách cho đảng viên tuổi đảng cao; thống nhất trong xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức...

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang ghi nhận, đánh giá cao năng lực điều hành, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền Hà Tĩnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị với những kết quả đáng ghi nhận.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang kết luận buổi làm việc.

“Không chỉ chủ động, linh hoạt, có những cách làm hay, sáng tạo, Hà Tĩnh còn phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, truyền thống quê hương, cách mạng và vận dụng những bài học kinh nghiệm vào thời kỳ đổi mới hiện nay. Từ đó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, kinh tế, chính trị” - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong rằng, thời gian tới, tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh COVID-19 để có biện pháp xử lý linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể; từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch chặt chẽ. Quan tâm, giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, an ninh trật tự. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh; triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch; sớm xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng chống dịch; tập trung triển khai các dự án có tính động lực, chiến lược...

Về tổ chức xây dựng Đảng, cần tiếp tục thực hiện nghiêm, chấp hành các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả, thiết thực; thường xuyên rà soát các quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác để kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp...

Luôn tạo thống nhất, đoàn kết trong thường trực cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở vùng khó, ở doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng để có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian tới.

Thu Hà - Anh Tấn