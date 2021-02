Hà Tĩnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

- Phóng viên: Xin được chúc mừng đồng chí đã được bầu là Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Thưa đồng chí, Đại hội XIII của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, đồng chí có thể chia sẻ về cảm xúc của mình vào lúc này? Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ‎ý nghĩa hết sức to lớn, thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội đã mở ra thời kỳ mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; khẳng định ý chí, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết). Vinh dự trong số đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được bầu là Tổng Bí thư. Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào sáng 31/1/2021. Tham dự đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, nội quy Đại hội đề ra; tập trung nghiên cứu các văn kiện và đề án nhân sự. Tại các buổi thảo luận, Đoàn đã góp ý 19 lượt ý kiến, với nhiều nội dung quan trọng vào phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công, mang đến khí thế mới, tinh thần mới để đất nước nói chung, cũng như toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Hà Tĩnh nói riêng tự tin bước vào giai đoạn mới. - Phóng viên: Với trách nhiệm là người đứng đầu tỉnh cũng như một đại biểu được tham dự Đại hội XIII của Đảng, ngay sau Đại hội, đồng chí có kế hoạch gì trong chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Hà Tĩnh? Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Bài học sâu sắc mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh rút ra sau mỗi kỳ Đại hội là kịp thời xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Bởi vậy, ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trước mắt sau: Thứ nhất, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả Nghị quyết, thông qua nhiều phương thức tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn chặt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thứ hai, tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trò chuyện bên lề Đại hội. Thứ ba, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Hà Tĩnh, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu sớm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thứ tư, chủ động theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung xử lý bức xức nảy sinh từ cơ sở, các tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại các đối tượng phản động, cực đoan lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mỗi đại biểu dự Đại hội XIII trên từng cương vị công tác sẽ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mang tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước của Đại hội XIII lan toả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII sớm trở thành hiện thực trên quê hương Xô viết anh hùng. - Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và chúc Hà Tĩnh triển khai hiệu quả các nội dung nghị quyết đảng bộ các cấp đã đề ra!