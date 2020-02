Mỗi năm phấn đấu điều dưỡng tập trung 4.000 người có công với cách mạng

Đó là chỉ tiêu được đưa ra tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra sáng nay (22/2).

Dự Đại hội có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, đại diện Đảng ủy khối CCQ&DN Hà Tĩnh.

Chi bộ Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh hiện có 24 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Viết Tới - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Trung tâm đã tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng 143 lượt người; tiếp nhận mới 51 người.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đang quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 101 người; trong đó: 8 người có công, 71 đối tượng xã hội, 22 đối tượng tự nguyện. Số đối tượng tâm thần, đối tượng bại liệt, nằm tại chỗ, không tự sinh hoạt là 30 người.

Chăm sóc sức khỏe cho người có công đến điều dưỡng tập trung tại Trung tâm

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng được nâng lên rõ rệt, ngoài chế độ chăm sóc dinh dưỡng, công tác chăm sóc y tế, đời sống tinh thần của đối tượng được quan tâm.

Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã đón tiếp, tổ chức phục vụ an toàn, chu đáo cho 66 đoàn điều dưỡng người có công với cách mạng của 13 huyện, thành phố, thị xã. Tổng số đối tượng điều dưỡng tập trung: 6.390 lượt người, đạt gần 97% so với chỉ tiêu giao, chỉ tiêu nhiệm kỳ, có 3% không đạt là do yếu tố khách quan.

Cán bộ Trung tâm chăm sóc đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

Đặc biệt nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã kiện toàn tổ chức bộ máy; cải tiến trang thiết bị; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội lãnh đạo đơn vị thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Nuôi dưỡng tập trung 130 - 150 đối tượng; chú trọng công tác tư vấn, khảo sát, tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện đóng góp kinh phí; đón tiếp, phục vụ điều dưỡng tập trung từ 7.000 đến 8.000 lượt đối tượng người có công với cách mạng (bình quân 4.000 đối tượng/năm).

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức phục vụ; chủ động trong việc khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để tiếp nhận đối tượng tự nguyện và các hoạt động dịch vụ khác đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2022.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh tái cử Bí thư Chi bộ.

Nam Giang