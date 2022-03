Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối cơ quan cấp huyện ở Vũ Quang

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đề nghị các đại biểu cần tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề.

Sáng nay (24/3), Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho khối cơ quan cấp huyện.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã trao đổi về thực trạng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hiện nay (toàn huyện Vũ Quang có 17 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan cấp huyện, với 575 đảng viên). Phần lớn các đại biểu đều cho rằng, thời gian qua, việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ đã được các chi bộ, chi ủy quan tâm đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, phát huy dân chủ.

Bí thư Chi bộ Tài nguyên - Xây dựng (Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Vũ Quang) Nguyễn Văn Tiến: Chi bộ hiện có 18 đảng viên, ở nhiều phòng, ban, đơn vị khác nhau. Trong đó, cán bộ các phòng, ban thường đi hiện trường, chưa tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ định kỳ và hầu hết là đảng viên trẻ nên trong sinh hoạt còn ngại đấu tranh phê bình, tự phê bình.

Chi ủy, bí thư chi bộ xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức sinh hoạt cấp ủy; chủ động nắm tình hình phân công nhiệm vụ cho đảng viên; nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến, thiết thực.

Trong sinh hoạt, cơ bản đảm bảo thông tin tình hình thời sự, chính trị, chủ trương, chính sách mới, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; chú trọng tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tá Nguyễn Thành Vinh - Bí thư Chi bộ An ninh (Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang): Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ An ninh, hàng tháng Chi bộ chọn một chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, của ngành Công an theo từng thời điểm để tiến hành sinh hoạt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại như: Chất lượng sinh hoạt chưa cao, trong sinh hoạt còn nặng về công tác chuyên môn; một số cấp ủy chưa làm tốt công tác chuẩn bị trước khi tổ chức sinh hoạt; tình trạng né tránh, ngại va chạm còn diễn ra, các đảng viên trẻ ngại phát biểu....

Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác xây dựng Đảng của chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với sinh hoạt chi bộ; vai trò, trách nhiệm của đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt... Ngoài ra, nhiều ý kiến đưa ra giải pháp về công tác quản lý đảng viên, phân công công tác đảng viên; kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đảng viên hoạt động phân tán...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang kết luận tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn đại biểu cần tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; hài hòa giữa thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị; nâng cao kỹ năng điều hành của chi ủy, đặc biệt vai trò bí thư chi bộ...

Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; mạnh dạn đấu tranh, phê bình và tự phê bình; nâng cao hơn nữa vai trò của mỗi đảng viên trong phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng...

Chung Hường