Nhiều vấn đề tồn đọng tại TX Kỳ Anh đã được giải quyết

6 tháng đầu năm, TX Kỳ Anh Anh (Hà Tĩnh) đã đạt kết quả khá toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nổi bật là công tác GPMB và giải quyết một số vấn đề tồn đọng từng được cử tri kiến nghị trong nhiều năm.

Sáng 8/7, Ban Thường vụ Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; nghe và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền trình Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá II.

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch COVID-19, giá cả leo thang, dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tuy vậy, được sự quan tâm của tỉnh, sự lãnh đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn thị xã, tình hình kinh tế - xã hội vẫn có những chuyển biến tích cực.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổng giá trị sản xuất các ngành (theo giá so sánh 2010) đạt 29.488 tỷ đồng, đạt 31,46% kế hoạch, bằng 98,86% so với cùng kỳ năm 2021; tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản đạt 237,712 tỷ đồng, bằng 46,34% kế hoạch, tăng 2,42% so với cùng kỳ năm 2021; hoạt động thương mại - dịch vụ có chiều hướng tăng trưởng khá tốt, giá trị tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.139,368 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2021...

Xây dựng NTM, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo; phong trào chỉnh trang đô thị, giao thông, thủy lợi, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang vườn hộ được đẩy mạnh. Đến nay, các phường đã hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh đạt gần 50% so với kế hoạch, thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh đô thị đạt trên 70% khối lượng; các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đạt gần 50% so với kế hoạch; đăng ký bổ sung 5 ý tưởng sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã Kỳ Anh Lê Thanh Nghị: Cần đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là xã hội hóa đầu tư hạ tầng dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại, du lịch dịch vụ.

Tổng thu ngân sách tính đến ngày 23/6/2022 là hơn 220 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch tỉnh giao, 68% kế hoạch thị xã giao và bằng 180% so với cùng kỳ năm trước.

Trong công tác GPMB, thị xã đã triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 34/61 dự án, tập trung cao cho các dự án trọng điểm; bàn giao mặt bằng 2 dự án; bàn giao mặt bằng một phần 6 dự án. Hoàn thành kiểm kê 334 hộ; phê duyệt phương án bồi thường 802 hộ với số tiền 91,6 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi Lê Xuân Vượng: Cần có giải pháp hỗ trợ giá đất cho người dân di dời lên khu tại khu tái định cư...

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm, thị xã đã tập trung xử lý được nhiều vấn đề tồn đọng từng được cử tri kiến nghị nhiều năm như: bồi thường, hỗ trợ khu tái định cư Kỳ Liên (D3); xử lý dứt điểm Dự án Nuôi tôm công nghiệp tại xã Kỳ Nam; hoàn ứng 12 dự án, số tiền 99,4 tỷ đồng.

Văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều khởi sắc; hoạt động phòng chống dịch COVID-19 được các địa phương bám sát thực hiện. QP-AN được đảm bảo.

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn: Các đồng chí trong BCH Đảng bộ cần bám cơ sở để tập trung xây dựng NTM, đô thị văn minh, tránh việc xây dựng theo kiểu hình thức; dồn sức cho công tác GPMB, giải quyết tồn đọng; tập trung hoàn thiện các công tác quy hoạch trên địa bàn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích hạn chế, đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh thị xã, tạo môi trường bình đẳng đối với nhà đầu tư; quan tâm thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển cơ sở hạ tầng, logistic tại Khu kinh tế Vũng Áng; đầu tư nguồn kinh phí về hạ tầng xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao tại cơ sở. Tiếp tục tập trung các giải pháp để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là cho các hộ dân tái định cư Dự án di dời thôn Đông Yên tại TDP Ba Đồng (Kỳ Phương) và thôn Minh Huệ (Kỳ Nam)...

Bí thư Thị uỷ Đặng Văn Thành nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, các địa phương, đơn vị cần tập trung bám sát đường găng tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra; tổ chức rà soát chặt chẽ nguồn thu, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu và nuôi dưỡng, các nguồn thu. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án khởi công mới, ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Thị uỷ Đặng Văn Thành kết luận tại hội nghị.

Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc; tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý dứt điểm các nội dung tồn đọng thuộc thẩm quyền; tập trung thực hiện các nội dung về phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính...

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền trình Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá II sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cơ bản thống nhất, đề nghị UBND thị xã tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo; phối hợp chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa II đảm bảo chất lượng.

Thu Trang