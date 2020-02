Tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cơ sở ở Hà Tĩnh

Thời gian tới, Hà Tĩnh dự kiến sẽ chỉ định cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy một số huyện, thị xã và tăng cường cán bộ biên phòng giữ chức vụ chủ chốt cấp xã biên giới, vùng biển.

Cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy viên và giữ chức vụ chủ chốt cấp xã

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đó là nội dung dự thảo Đề án “Tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và giữ chức vụ chủ chốt cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025” đang được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hoàn thiện, trình BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh xem xét, cho ý kiến.

Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đề án “Tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và giữ chức vụ chủ chốt cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025” được xây dựng trên cơ sở các văn bản của Đảng, Nhà nước, nhất là chủ trương của Đảng bố trí cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương được thể hiện trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo đề án, mỗi huyện, thị sẽ tăng thêm 1 đồng chí cấp ủy viên ngoài số cấp ủy viên được quy định theo các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bố trí tăng thêm 1 đồng chí cán bộ biên phòng giữ chức vụ chủ chốt cấp xã (chức danh tăng thêm không tính vào số lượng chức danh cán bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền)

"Cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, thị biên giới phải là đồn trưởng hoặc chính trị viên đồn biên phòng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia cấp ủy huyện, thị biên giới, bờ biển; có trình độ đại học, độ tuổi phù hợp, có năng lực, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; được quy hoạch nguồn cán bộ cấp phòng và giữ các chức vụ cao hơn.

Đối với cán bộ tăng cường giữ chức vụ chủ chốt cấp xã biên giới phải có trình độ đại học, có năng lực, trình độ lý luận chính trị; có độ tuổi phù hợp; được quy hoạch nguồn cán bộ cấp cơ sở và cấp phòng. Thời gian tăng cường, tham gia cấp ủy cấp huyện và các chức vụ chủ chốt cấp xã ít nhất là 36 tháng" - Thượng tá Võ Tiến Nghị nhấn mạnh về đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) tư vấn, hướng dẫn người dân địa phương chăm sóc vườn cây ăn quả có múi.

Tăng cường vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương

Những năm qua, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo còn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hiện đang có 11 cán bộ biên phòng tăng cường phát triển kinh tế xã hội tại 11 xã thuộc 5 huyện có tuyến biên giới, bờ biển: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Lộc Hà, Thạch Hà.

Đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường tại các địa phương đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cho địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc; đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố QPAN, xây dựng các xã biên giới ngày càng vững mạnh.

“Từ khi có cán bộ biên phòng tăng cường về xã Sơn Kim 1, cấp ủy, chính quyền địa phương thực sự được tăng thêm sức mạnh từ công tác tham mưu đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự.

Sơn Kim 1 là xã biên giới đầu tiên cả nước về đích NTM năm 2014 có sự đóng góp rất lớn của lực lượng biên phòng nói chung và cá nhân đồng chí cán bộ biên phòng trực tiếp tại xã nói riêng” – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 Nguyễn Sỹ Luận cho hay.

Từ thực tiễn Sơn Kim 1, ông Nguyễn Sỹ Luận cho rằng, việc tăng cường cán bộ biên phòng giữ chức vụ chủ chốt các xã biên giới, bờ biển là chủ trương đúng và rất cần thiết cho các địa phương.

Đồng quan điểm trên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành cũng cho rằng, nhân sự trong nhiệm kỳ tới sẽ khó khăn, khối lượng công việc nhiều, nên tăng cường cán bộ biên phòng sẽ rất có ý nghĩa, nhất là các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh).

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) phát tờ rơi, tuyên truyền Luật Thủy sản.

“Việc cán bộ biên phòng giữ chức vụ chủ chốt cấp xã sẽ có điều kiện cùng cấp ủy bàn bạc, thảo luận đưa ra những chủ trương đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ ở địa phương, góp phần giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố QPAN, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh” - Thượng tá Võ Tiến Nghị nhấn mạnh về tính hiệu quả đề án.

Thanh Hoài