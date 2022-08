Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao ban công tác xây dựng Đảng với các đảng bộ trực thuộc

Kết luận hội nghị giao ban, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá, công tác xây dựng Đảng đã được cấp ủy đảng các cấp tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tăng cường củng cố niềm tin trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị.

Chiều 19/8, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự hội nghị có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh cùng cả hệ thống chính trị đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chương trình hành động thông qua các đề án, chương trình, kế hoạch...

Đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, an toàn; chăm lo công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư thực hiện đúng quy định; an ninh, trật tự, an toàn giao thông đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong đó, đã tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Nhiều hội nghị được kết nối trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc.

Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được tập trung cao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh kết nạp 890 quần chúng ưu tú vào Đảng (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước), nâng tổng số đảng viên lên 99.848 đồng chí.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục bám sát cơ sở, theo dõi nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong 7 tháng, riêng UBKT Tỉnh ủy đã triển khai 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 28 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong những tháng cuối năm; đề xuất nhiều nội dung xoay quanh lĩnh vực xây dựng Đảng, trong đó các ý kiến tập trung đến công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, công tác tiếp dân, định hướng dư luận xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng lưu ý đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị, địa phương, các đồng chí phó bí thư thường trực cần phát huy vai trò gương mẫu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm việc thực chất, không phô trương. Phó bí thư thường trực phải là cầu nối giữa các đồng chí trong thường trực, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”; phát huy vai trò của đảng viên trong hiến kế, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm công tác phát triển đảng, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên...

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đoàn công tác của huyện, tỉnh cần tiếp tục bám sát cơ sở; tăng cường tiếp dân, đối thoại trong Nhân dân. Đối với các cơ quan ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần chủ động hơn trong xử lý các vấn đề dư luận quan tâm; Văn phòng Tỉnh ủy phát huy tâm huyết, trách nhiệm, chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá: thời gian qua, công tác xây dựng Đảng đã được cấp ủy đảng các cấp tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tăng cường củng cố niềm tin trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác xây dựng Đảng; tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh; rà soát việc thực hiện các nghị quyết để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, thường trực cấp ủy tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo môi trường cho cán bộ cấp dưới làm việc, tăng cường bám sát cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh từng nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thu Hà