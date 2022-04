Tiếp nối mạch nguồn truyền thống trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

Là vùng đất giang sơn tụ khí, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã trở thành cái nôi sản sinh ra nhiều người con ưu tú, trong đó có đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương cố Tổng Bí thư, người dân Đức Thọ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.

Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, Đức Thọ.

Một ngày cuối tháng 4, chúng tôi về thăm quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú. Đứng trên núi Quần Hội nhìn xuống, làng Tùng Ảnh đang vươn mình trong diện mạo mới của vùng quê NTM kiểu mẫu. Khu di tích Trần Phú yên tĩnh giữa bốn bề cây xanh và trong dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, rất đông du khách đã hành hương về địa chỉ đỏ này, kính cẩn thắp nén hương tưởng nhớ công lao to lớn của người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Lớn lên trong gia đình trí thức, đồng chí Trần Phú sớm tham gia phong trào cách mạng.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Lớn lên trong gia đình trí thức, đồng chí sớm tham gia phong trào cách mạng. Năm 1925, đồng chí cùng một số người Việt Nam yêu nước sáng lập Hội Phục Việt, sau đổi là Hội Hưng Nam rồi lại đổi thành Việt Nam cách mạng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Đức Thọ dâng hương tưởng niệm 118 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2022). Ảnh Đức Phú.

Tháng 10/1930, đồng chí chủ trì Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) và đề ra Luận cương Chính trị của Đảng. Tại hội nghị này, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, đồng chí đã cùng BCH Trung ương cụ thể hóa Luận cương Chính trị, lãnh đạo phong trào cách mạng lên những bước tiến mới. Năm 1931, tuy bị thực dân Pháp bắt và tra tấn dã man nhưng đồng chí Trần Phú không hề nao núng. Trước lúc hy sinh, đồng chí Trần Phú nhắn gửi đồng chí, đồng bào với lời nói bất hủ: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.

Câu nói ấy là lời động viên, khích lệ đồng bào, đồng chí hôm nay tiếp tục nỗ lực cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương trong thời kỳ mới.

Quê hương Đức Thọ hôm nay đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM.

Tiếp bước truyền thống cách mạng, các thế hệ con em trên quê hương cố Tổng Bí thư đã không ngừng nỗ lực, vươn lên học tập, lao động và xây dựng quê hương. Nhiều người con của Đức Thọ đỗ đạt và giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên mọi miền Tổ quốc. Đến nay, toàn huyện có 418 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; 6 thầy thuốc nhân dân, 22 thầy thuốc ưu tú; 42 sĩ quan cấp tướng; 7 đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; 32 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; 6 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 8 anh hùng lao động…

Người dân Đức Thọ luôn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống như: cây đa, giếng nước, cổng làng, hàng rào xanh…

Cơ sở hạ tầng các địa phương trên địa bàn huyện Đức Thọ ngày càng khang trang.

Ông Đinh Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy chia sẻ: “Truyền thống cách mạng, hiếu học đã hun đúc nên những phẩm chất tốt đẹp của người dân Đức Thọ. Dẫu ở giai đoạn nào, bà con cũng luôn đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực để góp sức xây dựng quê hương. Ngày nay, cuộc sống hiện đại đang phát triển không ngừng nhưng người dân Lâm Trung Thủy nói riêng, Đức Thọ nói chung vẫn luôn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống như: cây đa, giếng nước, cổng làng, hàng rào xanh…”.

Người dân Lâm Trung Thủy tích cực xây dựng nông thôn mới.

Đức Thọ đã trở thành điểm sáng của tỉnh trong xây dựng NTM. Những con đường trải rộng khang trang, những khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và hơn cả là tinh thần, khí thế hòa mình vào các phong trào thi đua, chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh của các tầng lớp nhân dân càng minh chứng cho tinh thần, chí khí của những người con trên quê hương cách mạng.

VIDEO: Bí thư Chi bộ thôn Đông Thái (xã Tùng Ảnh) chia sẻ về phong trào xây dựng NTM ở địa phương

Ông Phạm Hồng Chương - Bí thư Chi bộ thôn Đông Thái (xã Tùng Ảnh) phấn khởi chia sẻ: “Sát cánh cùng xã nhà nâng cao các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu một cách bền vững, góp phần xây dựng huyện NTM nâng cao, người dân Đông Thái đều sẵn sàng hiến đất, hiến tài sản mở rộng các tuyến đường.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, bà con đã hiến 800 m2 và hiến các tài sản trên đất với gần 1 tỷ đồng để mở rộng 3 tuyến đường. Với khí thế sôi nổi, từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm 3 tuyến đường có chiều dài 600m”.

Người dân thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh sẵn sàng hiến đất mở rộng đường.

Trong năm 2021 - năm đầu tiên khởi động mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, Nhân dân toàn huyện đã hiến 43.607 m2 đất; xây dựng thành công 23 khu dân cư kiểu mẫu, 194 vườn mẫu; cải tạo 1.836 vườn tạp... Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 41,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,24%, hộ cận nghèo còn 5,2%.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Đức Thọ đạt 41,2 triệu đồng/năm.

Huyện Đức Thọ cũng đang có những bước phát triển mạnh mẽ về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2021 của huyện tăng 112% so với năm 2020. Trong năm, có 3 doanh nghiệp đi vào hoạt động tại cụm công nghiệp huyện, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Năm 2022, huyện phấn đấu thành lập mới 102 doanh nghiệp và mô hình kinh tế nhằm tạo việc làm, tăng thu ngân sách địa phương, đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5% (hiện nay là 2,3%); xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị bền vững, hướng tới đô thị loại IV.

CCN huyện Đức Thọ góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Sự phát triển trên quê hương cố Tổng Bí thư hôm nay là kết quả từ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện qua các thế hệ. Và, mạch nguồn quê hương cách mạng, truyền thống văn hóa chính là nền tảng, là động lực thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH của địa phương. Đức Thọ đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Trên chặng đường thực hiện mục tiêu đó, lời nhắn nhủ của cố Tổng Bí thư Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn là “kim chỉ nam” cho hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ. Ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Thu Hà