Tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp sức toàn dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép

Năm nay, đất nước ta, Nhân dân ta hướng về kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhớ về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng ngày 2/9/1945, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để cùng đoàn kết, quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Ảnh tư liệu)

Sáng 2/9/1945, vào thời khắc thiêng liêng của lịch sử, trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lời của Người là lời non nước, vừa khẳng định, vừa hiệu triệu toàn dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, của Nhân dân.

Sau ngày độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước muôn vàn thử thách bởi “thù trong, giặc ngoài”. Nhưng, với ý chí quật cường, tinh thần đấu tranh bất khuất, toàn thể Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững được thành quả của cách mạng, liên tiếp đánh bại hai kẻ thù sừng sỏ, giải phóng đất nước, thống nhất non sông.

Đoàn xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30/4/1975. Ảnh tư liệu

Bắt tay xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện cơ sở vật chất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền sản xuất lạc hậu, nguồn nhân lực thiếu và yếu..., tuy vậy, bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam; bằng tinh thần và khí phách của một dân tộc anh hùng; với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã giành được những thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy, đời sống của Nhân dân ngày một nâng lên... Việt Nam không ngừng mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới; vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh HV

Kỷ niệm Quốc khánh năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành, nhất là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang chung sức, đồng lòng trước cuộc chiến đấu mới với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Phát huy truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như khí chất kiên trung, bất khuất của người dân Việt Nam, thực hiện lời hiệu triệu toàn dân chung tay chống dịch của Đảng, Chính phủ, hàng vạn người con khắp mọi miền Tổ quốc, trên mọi lĩnh vực công tác, học tập đã lên đường chống dịch. Để đảm bảo an sinh xã hội, liên tiếp các gói cứu trợ của Chính phủ, chính quyền các địa phương triển khai đến từng thôn xóm, hộ dân... Đồng bào cả nước sẻ chia khó khăn, hướng về bà con vùng dịch với tấm lòng “nhường cơm, sẻ áo”. Tất cả đang nỗ lực cao nhất, quyết liệt nhất để giành thế chủ động trong “cuộc chiến” không tiếng súng nhưng đầy cam go, thử thách này. Quan điểm dồn mọi nguồn lực cho công tác chống dịch, coi nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết được cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt thực hiện.

Các y, bác sỹ Khoa Truyền nhiễm , BVĐK Hà Tĩnh sẵn sàng tâm thế để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các ca bệnh COVID-19. Ảnh: Hào Hoàng

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay trong bối cảnh nhiều thử thách càng đòi hỏi tất cả chúng ta phải đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng vượt qua gian khó. Với phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài” chống dịch, từng huyện, từng xã phải thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, mỗi người dân nỗ lực cao nhất, góp sức mình để các vùng dịch sớm trở lại trạng thái bình thường.

Toàn thể Nhân dân Việt Nam, kiều bào ở nước ngoài hãy hướng về Tổ quốc bằng những hành động thiết thực nhất. Mỗi một việc làm, mỗi một nỗ lực của tập thể, cá nhân trong thời điểm này sẽ góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện tốt mục tiêu kép.

Khắp các cánh đồng ở Hà Tĩnh, người dân đang tập trung thu hoạch lúa hè thu

Tinh thần bản Tuyên ngôn Độc lập sẽ mãi là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển KT-XH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin liên quan: Thiêng liêng lời thề ngày độc lập! Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là sự kiện lịch sử vĩ đại, trở thành mốc son chói lọi, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Người Hà Tĩnh bày tỏ niềm tự hào về quê hương, đất nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), 190 năm thành lập (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021), người dân Hà Tĩnh bày tỏ niềm xúc động, tự hào với truyền thống cách mạng, với những thành quả to lớn của đất nước, quê hương.

Hà Tĩnh