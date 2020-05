Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các huyện Thạch Hà, Can Lộc

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu, toàn lực lượng phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.