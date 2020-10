Vũ Quang tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng năm 2020 của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn cơ bản ổn định, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Sáng nay (12/10), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 12.398 tấn, đạt 107,8% kế hoạch; toàn huyện đã trồng mới thêm gần 70ha cây ăn quả...

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, toàn huyện huy động được 178.130 ngày công, phát quang trên 336km đường giao thông; làm mới gần 8km đường bê tông, rãnh thoát nước... Đặc biệt, huyện đã phát động 3 đợt cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thiều Quang báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng năm 2020.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được thêm 11 khu dân cư kiểu mẫu, 112 vườn mẫu, 10 tuyến đường và 2 cụm dân cư mẫu. Có 12 sản phẩm được chấp thuận ý tưởng xây dựng sản phẩm OCOP và 76 tổ hợp tác trồng cam theo hướng VietGap...

Tổng thu ngân sách đạt 26.564 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch tỉnh giao và đạt hơn 87% kế hoạch huyện giao.

Trưởng phòng NN&PTNT Nguyễn Trường Thọ đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão những tháng cuối năm.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển trong các khu dân cư; công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được duy trì; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn tiếp tục được triển khai theo đúng lộ trình. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V thành công tốt đẹp.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê mong muốn huyện cần có thêm chính sách hỗ trợ các địa phương trong xây dựng cụm tuyến sáng - xanh - sạch - đẹp

Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm cũng tồn tại những hạn chế như: Một số tiêu chí NTM chưa bền vững, tiến độ giải ngân nguồn vốn NTM ở một số địa phương còn chậm; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, tiến độ thi công chậm...

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu NTM ở những tháng nước rút, để sớm về đích huyện NTM như lộ trình đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, phấn đấu về đích huyện NTM vào cuối năm 2020.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; tập trung xử lý, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp tồn đọng, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 54 của HĐND tỉnh; đảm bảo vững chắc an ninh biên giới.

Văn Chung