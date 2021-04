Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu Nghi Xuân vì lợi ích thiết thực nhất cho Nhân dân

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Nghi Xuân cần chú trọng công tác xây dựng Đảng; xác định xây dựng NTM kiểu mẫu, điển hình văn hóa, phát triển du lịch phải vì mục tiêu đưa lại lợi ích thiết thực nhất cho Nhân dân.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết: Địa phương đã tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, đã kịp thời triển khai tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết kịp thời, nghiêm túc, chất lượng.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện và đề xuất các nội dung nhằm xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; quan tâm chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc, nhất là vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài...

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc.

Công tác dân vận được chú trọng, đã xây dựng 886 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, đã hỗ trợ làm 190 nhà ở cho người nghèo với số tiền 7,755 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc.

Địa phương đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo luật định.

Đại biểu huyện Nghi Xuân tham dự buổi làm việc.

Về phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,32%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến: Để xây dựng Nghi Xuân trở thành đô thị phía Bắc của tỉnh, trước hết cần tập trung trọng điểm xây dựng thị trấn Tiên Điền.

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (trước thời hạn 2 năm so với kế hoạch); có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 51 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 6 tổ dân phố văn minh và 413 vườn mẫu đạt chuẩn; có 11 sản phẩm OCOP 3 sao; số tiêu chí đô thị loại IV đạt 43/52 tiêu chí.

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Bùi Xuân Thập: Huyện cần có các giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm đầu tư cơ sở vật chất, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn.

Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025” trong đề án xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM. Đồng thời, đã hoàn thành 3 đồ án quy hoạch khu đô thị du lịch, dịch vụ ven biển tại các xã Xuân Yên, Xuân Phổ, Đan Trường, Xuân Hội trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Nghi Xuân cần sớm lập quy hoạch của huyện gắn với xây dựng các khu công nghệ cao.

Hiện nay, tại Nghi Xuân, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, làng văn hóa đạt 94%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,64%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 90%; có 38/48 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Nghi Xuân: Để xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch và phát triển khu đô thị phía Bắc, đề nghị tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn lực trọng điểm liên quan đến xây dựng đường giao thông, thu hút đầu tư; đồng thời huyện chủ động xây dựng đề án đưa Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du trở thành trung tâm văn hóa Nguyễn Du.

Phân tích những vấn đề còn tồn tại, Huyện ủy Nghi Xuân đề xuất tỉnh sớm ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo nguồn lực xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch; đề nghị cho chủ trương lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nghi Xuân, lập quy hoạch khu công nghệ cao tại Nghi Xuân.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Nghi Xuân vừa song song thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch vừa lập quy hoạch xây dựng đô thị. Trong quá trình thực hiện cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; xem xét kỹ lưỡng, căn cơ trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Huyện cũng đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn để sớm triển khai các dự án nâng cấp một số tuyến đường liên xã, tuyến đê biển; các công trình nâng cấp hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành; khôi phục và tôn tạo một số di tích văn hóa, lịch sử…

Hỗ trợ để Trường Đua chó của Công ty Hồng Lam Xuân Thành sớm cấp phép đi vào hoạt động; làm việc với các nhà đầu tư lớn để sớm thu hút dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Huyện cần chủ động nguồn lực xã hội hóa; rà soát kỹ các hạng mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án trước khi đề xuất tỉnh hỗ trợ nguồn lực các dự án, công trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng tình cao với phương hướng, nhiệm vụ nhằm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch, đại biểu đã phân tích những vấn đề còn tồn tại và chỉ ra tiềm năng, lợi thế của huyện Nghi Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Huyện cần chú trọng các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thu hút các dự án về trên địa bàn.

Đại biểu chia sẻ các giải pháp liên quan đến thu hút, quản lý và cải thiện môi trường đầu tư; lập quy hoạch huyện, xây dựng đô thị, khu công nghệ cao; phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, đơn thư tố cáo...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Nghi Xuân cần lấy văn hóa làm động lực tinh thần để nâng cao ý thức người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội; trong công tác xây dựng Đảng, huyện cần quan tâm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đơn thư, khiếu nại trên địa bàn.

Đại biểu gợi ý, huyện cần mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế; phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; chủ động nguồn lực xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung xây dựng đô thị có trọng tâm, trọng điểm bắt đầu từ thị trấn Tiên Điền; chủ động xây dựng đề án đưa Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du trở thành Trung tâm văn hóa Nguyễn Du...

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Xuân đã chung sức đồng lòng đạt được các kết quả khá toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Nghi Xuân cần coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xác định xây dựng NTM kiểu mẫu, điển hình văn hóa, phát triển du lịch nhưng tất cả vì mục tiêu đưa lại lợi ích thiết thực nhất cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân cần coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm phát triển đảng viên; phát huy dân chủ, bám sát các nguyên tắc xây dựng đảng để cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; tạo môi trường điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy trí tuệ, tinh thần tạo đột phá trong nhận thức và hành động.

Huyện cần xác định xây dựng NTM kiểu mẫu, điển hình văn hóa, phát triển du lịch nhưng tất cả vì mục tiêu đưa lại lợi ích thiết thực nhất cho Nhân dân; tham mưu tỉnh xây dựng khu đô thị Nam Bến Thủy tương xứng với sự phát triển của Nghệ An; nỗ lực bảo vệ các danh thắng, di tích văn hóa - lịch sử trên địa bàn; phát huy thuần phong mỹ tục, tổ chức các lễ hội gìn giữ truyền thống văn hóa; quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp thu hút nguồn lực lao động; cải thiện môi trường đầu tư; tranh thủ nguồn lực, xã hội hóa trong giáo dục, y tế; bám sát các quy định về chuyển đổi số nhằm tạo nét mới cho huyện.

Quan tâm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát huy vai trò công an chính quy về xã; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Liên quan đến các đề xuất của huyện, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, xem xét kỹ các nội dung, trình các phương án phù hợp để Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh xem xét.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tập trung cao cho công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Thu Hà - Lê Tuấn