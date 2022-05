Cục Cảnh sát giao thông đề nghị miễn kiểm định lần đầu xe sản xuất mới

Tạo thuận lợi cho người dân, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu cho các cá nhân, tổ chức là chủ xe tại các huyện đảo được phép kiểm định (lần đầu) trước khi đăng ký xe.

Đăng kiểm viên tiến hành kiểm định phương tiện đến đăng kiểm. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Cục Cảnh sát giao thông vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam một số nội dung, trong đó đáng chú ý là việc nghiên cứu để người dân, tổ chức tại các huyện đảo được phép kiểm định lần đầu trước khi thực hiện đăng ký hay cần miễn kiểm định với xe sản xuất mới.

Nhằm thực hiện chủ trương “lấy người dân làm trung tâm,” để giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu cho các cá nhân, tổ chức là chủ xe tại các huyện đảo được phép kiểm định (lần đầu) trước khi đăng ký xe, các chu kỳ kiểm định tiếp theo thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Lý do là các phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường, nên Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.

Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị đa dạng hóa các hình thức kiểm định, thay vì chỉ giao cho các trung tâm đăng kiểm cũng cần nghiên cứu để giao việc kiểm định cho các cơ sở bảo dưỡng, bảo hành chính hãng đủ điều kiện theo quy định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cần nghiên cứu để quy định trách nhiệm của chủ phương tiện trong bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của mình, tránh tình trạng nhiều phương tiện bị trục trặc kỹ thuật khi lưu thông dẫn đến tai nạn hoặc chết máy, gây cản trở và ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng về thời gian, nhiên liệu cho các phương tiện khác.

Ngoài ra, phối hợp cùng lực lượng Công an trong đấu tranh ngăn chặn tận gốc các cơ sở sửa chữa, độ chế, cơi nới thành thùng xe, để lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá tải, quá khổ gây mất an ninh trật tự./.

Theo Vân Nhật (TTXVN/Vietnam+)